https://crimea.ria.ru/20221108/kak-perezhit-lunnoe-zatmenie--sovety-astropsikhologa-1125277651.html
Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
8 ноября — полное лунное затмение с максимальной фазой в 13.59 по московскому времени. В России астрономическое явление увидят только на Дальнем Востоке и в... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:31
2022-11-08T13:31
2022-11-08T13:34
астрология
астропрогноз
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 8 ноября — полное лунное затмение с максимальной фазой в 13.59 по московскому времени. В России астрономическое явление увидят только на Дальнем Востоке и в восточной части Сибири, однако это астрономическое явление будет оказывать влияние на всех жителей планеты еще в течение нескольких дней. Об этом РИА Новости Крым рассказала астропсихолог Татьяна Ващенко.По ее словам, негативное влияние Луны продлится еще в течение двух дней после максимальной фазы, в это время высока вероятность конфликтов дома и на работе, поскольку затмение повышает раздражительность и подозрительность людей. Кроме того, напряженная обстановка может складываться на дорогах. По возможности лучше отложить поездки.Наибольшее негативное влияние в это период Луна окажет на женщин, которым нужно особенно внимательно следить за своими эмоциями, чтобы не оказаться в центре скандала."У мужчин в принципе эмоциональное тело менее развито, поэтому они менее восприимчивы. Женщины включаются в эти состояния больше. Также в это время могут быть более беспокойными дети. И даже животные могут странно себя вести. Этот период можно только пережить. Осталось недолго - коридор затмений заканчивается", - констатирует Ващенко.
https://crimea.ria.ru/20221025/koridor-zatmeniy-blagopriyaten-dlya-rossii--astrolog-1125084013.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
астрология, астропрогноз, совет эксперта
Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
Астропсихолог Ващенко: лунное затмение негативно влияет на психику людей
13:31 08.11.2022 (обновлено: 13:34 08.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 8 ноября — полное лунное затмение с максимальной фазой в 13.59 по московскому времени. В России астрономическое явление увидят только на Дальнем Востоке и в восточной части Сибири, однако это астрономическое явление будет оказывать влияние на всех жителей планеты еще в течение нескольких дней. Об этом РИА Новости Крым рассказала астропсихолог Татьяна Ващенко.
"Затмение сказывается общепланетарно, независимо можно ли его увидеть в том или ином регионе. Это явление сказывается на психике всех людей, может быть беспокойство, плохой сон", - предупреждает эксперт.
По ее словам, негативное влияние Луны продлится еще в течение двух дней после максимальной фазы, в это время высока вероятность конфликтов дома и на работе, поскольку затмение повышает раздражительность и подозрительность людей. Кроме того, напряженная обстановка может складываться на дорогах. По возможности лучше отложить поездки.
"Лучше всего провести это время максимально спокойно. Не планировать ничего важного не совершать никаких больших покупок, не принимать решений. Лучше всего совершить пешую прогулку на природе, походить по земле, поскольку она очень хорошо размагничивает и облегчает напряженные состояния. Также хорошо выбраться к водоему или хотя бы просто принять ванну", - советует астролог.
Наибольшее негативное влияние в это период Луна окажет на женщин, которым нужно особенно внимательно следить за своими эмоциями, чтобы не оказаться в центре скандала.
"У мужчин в принципе эмоциональное тело менее развито, поэтому они менее восприимчивы. Женщины включаются в эти состояния больше. Также в это время могут быть более беспокойными дети. И даже животные могут странно себя вести. Этот период можно только пережить. Осталось недолго - коридор затмений заканчивается", - констатирует Ващенко.