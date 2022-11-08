https://crimea.ria.ru/20221108/kak-perezhit-lunnoe-zatmenie--sovety-astropsikhologa-1125277651.html

Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога

Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога

8 ноября — полное лунное затмение с максимальной фазой в 13.59 по московскому времени. В России астрономическое явление увидят только на Дальнем Востоке и в... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T13:31

2022-11-08T13:31

2022-11-08T13:34

астрология

астропрогноз

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 8 ноября — полное лунное затмение с максимальной фазой в 13.59 по московскому времени. В России астрономическое явление увидят только на Дальнем Востоке и в восточной части Сибири, однако это астрономическое явление будет оказывать влияние на всех жителей планеты еще в течение нескольких дней. Об этом РИА Новости Крым рассказала астропсихолог Татьяна Ващенко.По ее словам, негативное влияние Луны продлится еще в течение двух дней после максимальной фазы, в это время высока вероятность конфликтов дома и на работе, поскольку затмение повышает раздражительность и подозрительность людей. Кроме того, напряженная обстановка может складываться на дорогах. По возможности лучше отложить поездки.Наибольшее негативное влияние в это период Луна окажет на женщин, которым нужно особенно внимательно следить за своими эмоциями, чтобы не оказаться в центре скандала."У мужчин в принципе эмоциональное тело менее развито, поэтому они менее восприимчивы. Женщины включаются в эти состояния больше. Также в это время могут быть более беспокойными дети. И даже животные могут странно себя вести. Этот период можно только пережить. Осталось недолго - коридор затмений заканчивается", - констатирует Ващенко.

https://crimea.ria.ru/20221025/koridor-zatmeniy-blagopriyaten-dlya-rossii--astrolog-1125084013.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

астрология, астропрогноз, совет эксперта