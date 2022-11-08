https://crimea.ria.ru/20221108/dolya-rossiyskogo-medoborudovaniya-v-rossii-sostavlyaet-25--minpromtorg-1125277427.html
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Доля медицинского оборудования отечественных производителей в России превысила 25%. Показатель планируется довести до 80%, сообщил на VI Сеченовском... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:29
2022-11-08T13:29
2022-11-08T13:29
здравоохранение в россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Доля медицинского оборудования отечественных производителей в России превысила 25%. Показатель планируется довести до 80%, сообщил на VI Сеченовском международном биомедицинском саммите замглавы Минпромторга Василий Шпак.По его словам, несмотря на перебои с поставками сырья и комплектующих, удалось оперативно наладить новые связи как внутри страны, так и за рубежом.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли. Также в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. Сейчас разрабатываются и проходят испытания новые машины.
https://crimea.ria.ru/20220705/tseny-na-avtomobili-v-rossii-budut-snizhatsya--prognoz-minpromtorga-1123748953.html
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в россии, экономика
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг