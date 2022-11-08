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Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Доля медицинского оборудования отечественных производителей в России превысила 25%. Показатель планируется довести до 80%, сообщил на VI Сеченовском... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:29
2022-11-08T13:29
здравоохранение в россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Доля медицинского оборудования отечественных производителей в России превысила 25%. Показатель планируется довести до 80%, сообщил на VI Сеченовском международном биомедицинском саммите замглавы Минпромторга Василий Шпак.По его словам, несмотря на перебои с поставками сырья и комплектующих, удалось оперативно наладить новые связи как внутри страны, так и за рубежом.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли. Также в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. Сейчас разрабатываются и проходят испытания новые машины.
https://crimea.ria.ru/20220705/tseny-na-avtomobili-v-rossii-budut-snizhatsya--prognoz-minpromtorga-1123748953.html
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здравоохранение в россии, экономика
Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг

Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг

13:29 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ кабинете компьютерной томографии
В кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Доля медицинского оборудования отечественных производителей в России превысила 25%. Показатель планируется довести до 80%, сообщил на VI Сеченовском международном биомедицинском саммите замглавы Минпромторга Василий Шпак.
"И рынок, и внутреннее производство медоборудования по итогам первого полугодия увечились на 20%. На сегодняшний момент доля отечественного оборудования уже перевалила за 25%, что мы считаем неплохим результатом. Но это не наши конечные цели, в наших планах довести долю отечественного медицинского оборудования до 80%", - сказал он.
По его словам, несмотря на перебои с поставками сырья и комплектующих, удалось оперативно наладить новые связи как внутри страны, так и за рубежом.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли. Также в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. Сейчас разрабатываются и проходят испытания новые машины.
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