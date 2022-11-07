https://crimea.ria.ru/20221107/trudovoy-dogovor-mozhno-rastorgnut-pri-mobilizatsii-vladeltsa-ip--ukaz-1125267794.html

Трудовой договор можно расторгнуть при мобилизации владельца ИП – указ

Трудовой договор можно расторгнуть при мобилизации владельца ИП – указ - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Трудовой договор можно расторгнуть при мобилизации владельца ИП – указ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс, который разрешает расторгать трудовые договоры при мобилизации... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T19:01

2022-11-07T19:01

2022-11-07T18:47

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс, который разрешает расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В документе поясняется, что призыв работодателя-физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, на военную службу по мобилизации являются обстоятельствами, возникшим независимо от воли сторон, для разрыва договора.Отмечается, что норма будет применяться, если такой работодатель на период прохождения им военной службы не уполномочил другое лицо осуществлять свои права в качестве работодателя. Положение распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20221020/mobilizovannye-predprinimateli-poluchili-pravo-vremenno-peredat-biznes-1125003216.html

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владимир путин (политик), частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)