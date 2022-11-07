Дни российских вин пройдут в WINEPARK
Дни российских вин пройдут на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте
© ALEX TRUSHБанк вина на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте
© ALEX TRUSH
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дни российских вин будут проходить весь ноябрь на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте. На протяжении месяца жители и гости Крыма смогут посетить территорию Винного парка по входному билету за 1 рубль, провести познавательные выходные с виноделами и сыроварами, а также познакомиться с местными винными хозяйствами и авторскими сырами.
"Каждую субботу в WINEPARK гостей ждет знакомство с представителем одного из винодельческих хозяйств Крыма. Гости отправятся на экскурсию по винодельне с винным гидом и приглашенным виноделом, а также посетят тематические дегустации и лекцию от винодела. А каждое воскресенье посвящено знакомству с сыроварней WINEPARK. Во время экскурсии по винодельне к гостям присоединится сыровар и расскажет о Cheеsefactory – собственной сыроварне на территории WINEPARK", - сообщили организаторы.
© ALEX TRUSHДни российских вин будут проходить весь ноябрь на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте
© ALEX TRUSH
Ежедневно в Дни российских вин будут проходить различные мероприятия: экскурсии по винограднику и винодельне, подъемы на башню высотой 54,5 метра, дегустации, винная мафия и винное казино.
Также гости смогут посетить одну из самых камерных локаций центра энотуризма - Банк вина, где хранятся интересные и уникальные вина со всего мира. Здесь собраны редкие экземпляры из лучших коллекций с мировым признанием - около 1500 уникальных позиций. В Банке вина будет проходить дегустация, где сомелье подберут уникальные сеты из представленных образцов, раскроют историю их создания и винодельческого хозяйства. Дополнять дегустацию изысканных вин будет сет закусок от шефа, идеально сочетающихся с подборкой от сомелье.
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAДни российских вин будут проходить весь ноябрь на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
Дни российских вин будут проходить весь ноябрь на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте
Более подробно узнать о мероприятии и участии в нем можно на сайте или по номеру телефона 8 800 500 23 57.
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