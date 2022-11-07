https://crimea.ria.ru/20221107/dni-rossiyskikh-vin-proydut-v-winepark-1125265795.html

Дни российских вин пройдут в WINEPARK

Дни российских вин пройдут в WINEPARK - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Дни российских вин пройдут в WINEPARK

Дни российских вин будут проходить весь ноябрь на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте. На протяжении месяца жители и гости Крыма смогут... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T17:09

2022-11-07T17:09

2022-11-07T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дни российских вин будут проходить весь ноябрь на территории центра энотуризма WINEPARK в Большой Ялте. На протяжении месяца жители и гости Крыма смогут посетить территорию Винного парка по входному билету за 1 рубль, провести познавательные выходные с виноделами и сыроварами, а также познакомиться с местными винными хозяйствами и авторскими сырами.Ежедневно в Дни российских вин будут проходить различные мероприятия: экскурсии по винограднику и винодельне, подъемы на башню высотой 54,5 метра, дегустации, винная мафия и винное казино.Также гости смогут посетить одну из самых камерных локаций центра энотуризма - Банк вина, где хранятся интересные и уникальные вина со всего мира. Здесь собраны редкие экземпляры из лучших коллекций с мировым признанием - около 1500 уникальных позиций. В Банке вина будет проходить дегустация, где сомелье подберут уникальные сеты из представленных образцов, раскроют историю их создания и винодельческого хозяйства. Дополнять дегустацию изысканных вин будет сет закусок от шефа, идеально сочетающихся с подборкой от сомелье.Более подробно узнать о мероприятии и участии в нем можно на сайте или по номеру телефона 8 800 500 23 57.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com4CQwVszH9pQNrYEUyvg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, ялта, крым