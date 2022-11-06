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Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром
Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром
В очереди из Тамани в Крым на переправу через Керченский пролив осталось 88 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T13:31
2022-11-06T13:31
2022-11-06T13:13
керченская паромная переправа
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В очереди из Тамани в Крым на переправу через Керченский пролив осталось 88 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 122 грузовика. По данным Минтранса РФ с начала работы переправы было перевезено более 15 тысяч машин.По проливу действует штормовое предупреждение номер 80, северо-восточный ветер 13-18 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится сильный ветер 13-17 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 80-130 см, температура воздуха днем +10-12, температура воды в море +12-13.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, крым
Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром
Очередь на переправу в Крым через Керченский пролив сокращается — власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В очереди из Тамани в Крым на переправу через Керченский пролив осталось 88 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков. Это фуры с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 122 грузовика. По данным Минтранса РФ с начала работы переправы было перевезено более 15 тысяч машин.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 6 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 26191 пассажир, 15221 единица автотранспорта и 982 железнодорожных вагона. Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 480 рейсов", — сообщают в министерстве.
По проливу действует штормовое предупреждение номер 80, северо-восточный ветер 13-18 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится сильный ветер 13-17 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 80-130 см, температура воздуха днем +10-12, температура воды в море +12-13.