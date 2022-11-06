https://crimea.ria.ru/20221106/ochered-na-perepravu-v-krym-skolko-fur-zhdut-kerchenskiy-parom-1125251821.html

Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром

Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром

В очереди из Тамани в Крым на переправу через Керченский пролив осталось 88 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T13:31

2022-11-06T13:31

2022-11-06T13:13

керченская паромная переправа

транспорт

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124814990_0:21:3006:1711_1920x0_80_0_0_8acb8190776582ec2c1fadbb54553309.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В очереди из Тамани в Крым на переправу через Керченский пролив осталось 88 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 122 грузовика. По данным Минтранса РФ с начала работы переправы было перевезено более 15 тысяч машин.По проливу действует штормовое предупреждение номер 80, северо-восточный ветер 13-18 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится сильный ветер 13-17 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 80-130 см, температура воздуха днем +10-12, температура воды в море +12-13.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым