https://crimea.ria.ru/20221105/predpolagaemogo-vinovnika-pozhara-v-kostrome-zaderzhali-1125243580.html

Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали

Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T12:58

2022-11-05T12:58

2022-11-05T13:16

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".Возгорание в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской, 49а, произошло в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек.Жертвами пожара стали, по предварительным данным, 13 человек.Следственное управление СК по Костромской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T12:58 true PT0M54S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф), видео