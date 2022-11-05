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Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали
Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали
В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости Крым, 05.11.2022
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происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".Возгорание в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской, 49а, произошло в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек.Жертвами пожара стали, по предварительным данным, 13 человек.Следственное управление СК по Костромской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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РИА Новости Крым
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96
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
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происшествия, российская федерация (россия, рф), видео
Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
2022-11-05T12:58
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Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали

В Костроме задержали и передали следствию предполагаемого виновника пожара в ночном клубе

12:58 05.11.2022 (обновлено: 13:16 05.11.2022)
 
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкПожар в ночном клубе в Костроме
Пожар в ночном клубе в Костроме
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам", — говорится в сообщении.
Возгорание в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской, 49а, произошло в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек.
Жертвами пожара стали, по предварительным данным, 13 человек.
Следственное управление СК по Костромской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
 
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