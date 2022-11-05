https://crimea.ria.ru/20221105/pod-nikolaevom-sbili-ukrainskiy-mig-29-1125244536.html

Под Николаевом сбили украинский МиГ-29

Под Николаевом сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Под Николаевом сбили украинский МиГ-29

В районе проведения специальной военной операции российские военные сбили самолет и вертолет ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу. РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T15:27

2022-11-05T15:27

2022-11-05T15:27

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В районе проведения специальной военной операции российские военные сбили самолет и вертолет ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.В ведомстве также сообщили об уничтожении самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Белогорка и радиолокационной станции ЗРК С-300.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221105/ssha-otkroyut-v-germanii-shtab-po-okazaniyu-voennoy-pomoschi-ukraine-1125240791.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)