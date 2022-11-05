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Под Николаевом сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Под Николаевом сбили украинский МиГ-29
Под Николаевом сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Под Николаевом сбили украинский МиГ-29
В районе проведения специальной военной операции российские военные сбили самолет и вертолет ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T15:27
2022-11-05T15:27
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В районе проведения специальной военной операции российские военные сбили самолет и вертолет ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.В ведомстве также сообщили об уничтожении самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Белогорка и радиолокационной станции ЗРК С-300.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221105/ssha-otkroyut-v-germanii-shtab-po-okazaniyu-voennoy-pomoschi-ukraine-1125240791.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Под Николаевом сбили украинский МиГ-29

В Николаевской области российские летчики сбили украинский самолет МиГ-29

15:27 05.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В районе проведения специальной военной операции российские военные сбили самолет и вертолет ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.
Уточняется, что самолет МиГ-29 воздушных сил Украины был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области. А в районе Угледара (ДНР) средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-8.
Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.
В ведомстве также сообщили об уничтожении самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Белогорка и радиолокационной станции ЗРК С-300.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.
Мемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
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