Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221103/v-simferopole-i-ryade-gorodov-kryma-v-chetverg-ne-budet-vody-1125222139.html
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T12:39
2022-11-03T11:29
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076665_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_38bd4f749102b2c042b9e23c15c8f567.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице без воды в первой половине дня останутся улицы Маршала Василевского, Марка Донского, Обская, Енисейская, Обская, Амурская, Байкальский Проезд, Валдайская, Водников, Багратиона.В Коктебеле до 17 часов ограничено водоснабжение по улицам Победы, Мичурина, Серова, Комарова, Королева, Ленина, в переулках Серова и Дачном.В Джанкое в впервой половине дня отключение по Симферопольской, Свердлова, Ленина, 38, 40, 42, Первомайской, Новосадовой, Ф.Приходько, Садовой, в переулках Огородном, Пионерском, Садовом, также без воды детский сад №7.В Алуште до 14 часов без воды абоненты по адресу Ленина,31, до 13.00 - частично село Запрудное. Также до часу дня отключение в поселке Раздольном Красноперекопского района и в селе Речном Бахчисарайского района.
https://crimea.ria.ru/20221102/v-simferopole-v-chetverg-dva-desyatka-ulits-ostanutsya-bez-sveta-1125213967.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076665_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e8d0bc259eb2f6dd752b532bfe529388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды

Где в Крыму не будет воды в четверг - адреса

12:39 03.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в крымской столице без воды в первой половине дня останутся улицы Маршала Василевского, Марка Донского, Обская, Енисейская, Обская, Амурская, Байкальский Проезд, Валдайская, Водников, Багратиона.
В Коктебеле до 17 часов ограничено водоснабжение по улицам Победы, Мичурина, Серова, Комарова, Королева, Ленина, в переулках Серова и Дачном.
В Джанкое в впервой половине дня отключение по Симферопольской, Свердлова, Ленина, 38, 40, 42, Первомайской, Новосадовой, Ф.Приходько, Садовой, в переулках Огородном, Пионерском, Садовом, также без воды детский сад №7.
В Алуште до 14 часов без воды абоненты по адресу Ленина,31, до 13.00 - частично село Запрудное. Также до часу дня отключение в поселке Раздольном Красноперекопского района и в селе Речном Бахчисарайского района.
Лампочка
Вчера, 16:20
В Симферополе в четверг два десятка улиц останутся без света
 
Вода в КрымуКрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
12:20В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
12:03Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром
11:45ЧП в Крыму: прокуратура проверяет информацию о поджоге подростка
11:40Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело
11:38Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла
11:08ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области
11:03Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
10:48Крымчанина будут судить за убийство пенсионерки и разбой
10:38Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение
10:19Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
10:15Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев
09:56Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
09:30Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на Украине
09:18Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган
09:05Найдены два из четырех дельфинов, выброшенных в море в Севастополе
08:56Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов
08:48Куда вложить 10 тысяч рублей - советы финансиста
08:25Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен
08:04Массандровский дворец хотят капитально отреставрировать
Лента новостейМолния