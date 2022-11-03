https://crimea.ria.ru/20221103/v-simferopole-i-ryade-gorodov-kryma-v-chetverg-ne-budet-vody-1125222139.html
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T12:39
2022-11-03T12:39
2022-11-03T11:29
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице без воды в первой половине дня останутся улицы Маршала Василевского, Марка Донского, Обская, Енисейская, Обская, Амурская, Байкальский Проезд, Валдайская, Водников, Багратиона.В Коктебеле до 17 часов ограничено водоснабжение по улицам Победы, Мичурина, Серова, Комарова, Королева, Ленина, в переулках Серова и Дачном.В Джанкое в впервой половине дня отключение по Симферопольской, Свердлова, Ленина, 38, 40, 42, Первомайской, Новосадовой, Ф.Приходько, Садовой, в переулках Огородном, Пионерском, Садовом, также без воды детский сад №7.В Алуште до 14 часов без воды абоненты по адресу Ленина,31, до 13.00 - частично село Запрудное. Также до часу дня отключение в поселке Раздольном Красноперекопского района и в селе Речном Бахчисарайского района.
https://crimea.ria.ru/20221102/v-simferopole-v-chetverg-dva-desyatka-ulits-ostanutsya-bez-sveta-1125213967.html
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
Где в Крыму не будет воды в четверг - адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в крымской столице без воды в первой половине дня останутся улицы Маршала Василевского, Марка Донского, Обская, Енисейская, Обская, Амурская, Байкальский Проезд, Валдайская, Водников, Багратиона.
В Коктебеле до 17 часов ограничено водоснабжение по улицам Победы, Мичурина, Серова, Комарова, Королева, Ленина, в переулках Серова и Дачном.
В Джанкое в впервой половине дня отключение по Симферопольской, Свердлова, Ленина, 38, 40, 42, Первомайской, Новосадовой, Ф.Приходько, Садовой, в переулках Огородном, Пионерском, Садовом, также без воды детский сад №7.
В Алуште до 14 часов без воды абоненты по адресу Ленина,31, до 13.00 - частично село Запрудное. Также до часу дня отключение в поселке Раздольном Красноперекопского района и в селе Речном Бахчисарайского района.