https://crimea.ria.ru/20221103/v-simferopole-i-ryade-gorodov-kryma-v-chetverg-ne-budet-vody-1125222139.html

В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды

В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды - РИА Новости Крым, 03.11.2022

В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды

В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T12:39

2022-11-03T12:39

2022-11-03T11:29

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076665_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_38bd4f749102b2c042b9e23c15c8f567.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице без воды в первой половине дня останутся улицы Маршала Василевского, Марка Донского, Обская, Енисейская, Обская, Амурская, Байкальский Проезд, Валдайская, Водников, Багратиона.В Коктебеле до 17 часов ограничено водоснабжение по улицам Победы, Мичурина, Серова, Комарова, Королева, Ленина, в переулках Серова и Дачном.В Джанкое в впервой половине дня отключение по Симферопольской, Свердлова, Ленина, 38, 40, 42, Первомайской, Новосадовой, Ф.Приходько, Садовой, в переулках Огородном, Пионерском, Садовом, также без воды детский сад №7.В Алуште до 14 часов без воды абоненты по адресу Ленина,31, до 13.00 - частично село Запрудное. Также до часу дня отключение в поселке Раздольном Красноперекопского района и в селе Речном Бахчисарайского района.

https://crimea.ria.ru/20221102/v-simferopole-v-chetverg-dva-desyatka-ulits-ostanutsya-bez-sveta-1125213967.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя