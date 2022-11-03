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Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
Российские военные за сутки сбили вертолет ВСУ, восемь беспилотников и 13 снарядов РСЗО в районе Донбасса, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T17:19
2022-11-03T17:09
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили вертолет ВСУ, восемь беспилотников и 13 снарядов РСЗО в районе Донбасса, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в воздухе уничтожены 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221102/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-istrebitel-pod-kharkovom-1125210179.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников

Минобороны: российские военные сбили вертолет ВСУ, восемь дронов и 13 снарядов РСЗО

17:19 03.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛетчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
Летчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили вертолет ВСУ, восемь беспилотников и 13 снарядов РСЗО в районе Донбасса, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Костырка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. А средствами ПВО сбиты восемь украинских беспилотников в районах трех населенных пунктов Херсонской области, Епифановка ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и трех сел ДНР", - говорится в сообщении.
Также в воздухе уничтожены 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное ДНР.
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