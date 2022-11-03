https://crimea.ria.ru/20221103/rossiyskie-voennye-sbili-vertolet-vsu-i-vosem-bespilotnikov-1125228549.html
Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
Российские военные за сутки сбили вертолет ВСУ, восемь беспилотников и 13 снарядов РСЗО в районе Донбасса, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T17:19
2022-11-03T17:19
2022-11-03T17:09
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили вертолет ВСУ, восемь беспилотников и 13 снарядов РСЗО в районе Донбасса, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в воздухе уничтожены 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221102/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-istrebitel-pod-kharkovom-1125210179.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
Минобороны: российские военные сбили вертолет ВСУ, восемь дронов и 13 снарядов РСЗО