https://crimea.ria.ru/20221103/rossiyskie-voennye-sbili-vertolet-vsu-i-vosem-bespilotnikov-1125228549.html

Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников

Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников

Российские военные за сутки сбили вертолет ВСУ, восемь беспилотников и 13 снарядов РСЗО в районе Донбасса, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T17:19

2022-11-03T17:19

2022-11-03T17:09

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили вертолет ВСУ, восемь беспилотников и 13 снарядов РСЗО в районе Донбасса, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в воздухе уничтожены 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное ДНР.

https://crimea.ria.ru/20221102/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-istrebitel-pod-kharkovom-1125210179.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине