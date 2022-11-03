https://crimea.ria.ru/20221103/radioaktivnyy-plutoniy-v-sevastopolskoy-bukhte-okazalsya-polezen-1125218530.html

Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен

Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен

Впервые за всю историю исследования Севастопольской бухты ученые получили полные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T08:25

2022-11-03T08:25

2022-11-03T08:25

севастополь

наука и технологии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Впервые за всю историю исследования Севастопольской бухты ученые получили полные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили риски и даже отметили его полезность для науки. Об этом РИА Новости Крым рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Терещенко.В Севастопольскую бухту плутоний (его излучающие радиоизотопы) попал более полувека назад – после испытаний ядерного оружия в 60-х, а позже после Чернобыльской катастрофы в 80-х. Заметные "следы" его обнаруживаются и сегодня.Согласно проведенному исследованию, в воде, моллюсках, рыбах и водорослях содержание этого радиоактивного элемента незначительное. Больше всего (99%) он накопился в донных отложениях – ученые называют их "долгосрочным депо" для плутония.Но и здесь речь не идет о рисках: зафиксированные уровни концентрации низкие и неопасны, отмечает Терещенко.Именно изученные закономерности и данные (коэффициенты накопления, распределения и пр.) позволяют сегодня узнать законы поведения опасного радиоактивного элемента в воде, рассчитать допустимые уровни его концентрации и отслеживать радиационную ситуацию А помогают в этом сами частицы плутония, "работающие" как светлячки, говорит ученый."Благодаря излучению, которое испускают радиоизотопы плутония-239 и 240, сейчас, когда уровни их удельной активности низкие, можно очень точно измерять количество частиц, изучать их миграцию и природные процессы, которые происходят при их участии в морской экосистеме", – объяснила Терещенко.Результаты таких исследований, в свою очередь, станут основой для разработки важнейших рекомендаций относительно того, как минимизировать и предотвратить негативные последствия в случае аварийного загрязнения.Ученый отметила, что ранее эпизодические исследования в этой области были, но таких комплексных, как сейчас провел аспирант отдела радиационной и химической биологии Артем Параскив, еще никогда не производилось. Работу провели благодаря выигранному гранту "Аспиранты", который позволил закупить необходимое оборудование и реактивы.Ранее весной ученые ФИЦ ИнБЮМ зафиксировали высокую концентрацию искусственного радионуклида стронций-90 в воде Северо-Крымского канала.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, наука и технологии