https://crimea.ria.ru/20221103/radioaktivnyy-plutoniy-v-sevastopolskoy-bukhte-okazalsya-polezen-1125218530.html
Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен
Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен
Впервые за всю историю исследования Севастопольской бухты ученые получили полные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T08:25
2022-11-03T08:25
2022-11-03T08:25
севастополь
наука и технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Впервые за всю историю исследования Севастопольской бухты ученые получили полные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили риски и даже отметили его полезность для науки. Об этом РИА Новости Крым рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Терещенко.В Севастопольскую бухту плутоний (его излучающие радиоизотопы) попал более полувека назад – после испытаний ядерного оружия в 60-х, а позже после Чернобыльской катастрофы в 80-х. Заметные "следы" его обнаруживаются и сегодня.Согласно проведенному исследованию, в воде, моллюсках, рыбах и водорослях содержание этого радиоактивного элемента незначительное. Больше всего (99%) он накопился в донных отложениях – ученые называют их "долгосрочным депо" для плутония.Но и здесь речь не идет о рисках: зафиксированные уровни концентрации низкие и неопасны, отмечает Терещенко.Именно изученные закономерности и данные (коэффициенты накопления, распределения и пр.) позволяют сегодня узнать законы поведения опасного радиоактивного элемента в воде, рассчитать допустимые уровни его концентрации и отслеживать радиационную ситуацию А помогают в этом сами частицы плутония, "работающие" как светлячки, говорит ученый."Благодаря излучению, которое испускают радиоизотопы плутония-239 и 240, сейчас, когда уровни их удельной активности низкие, можно очень точно измерять количество частиц, изучать их миграцию и природные процессы, которые происходят при их участии в морской экосистеме", – объяснила Терещенко.Результаты таких исследований, в свою очередь, станут основой для разработки важнейших рекомендаций относительно того, как минимизировать и предотвратить негативные последствия в случае аварийного загрязнения.Ученый отметила, что ранее эпизодические исследования в этой области были, но таких комплексных, как сейчас провел аспирант отдела радиационной и химической биологии Артем Параскив, еще никогда не производилось. Работу провели благодаря выигранному гранту "Аспиранты", который позволил закупить необходимое оборудование и реактивы.Ранее весной ученые ФИЦ ИнБЮМ зафиксировали высокую концентрацию искусственного радионуклида стронций-90 в воде Северо-Крымского канала.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, наука и технологии
Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен
Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте подчинили науке
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Впервые за всю историю исследования Севастопольской бухты ученые получили полные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили риски и даже отметили его полезность для науки. Об этом РИА Новости Крым рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Терещенко.
В Севастопольскую бухту плутоний (его излучающие радиоизотопы) попал более полувека назад – после испытаний ядерного оружия в 60-х, а позже после Чернобыльской катастрофы в 80-х. Заметные "следы" его обнаруживаются и сегодня.
Согласно проведенному исследованию, в воде, моллюсках, рыбах и водорослях содержание этого радиоактивного элемента незначительное. Больше всего (99%) он накопился в донных отложениях – ученые называют их "долгосрочным депо" для плутония.
Но и здесь речь не идет о рисках: зафиксированные уровни концентрации низкие и неопасны, отмечает Терещенко.
"Есть дозовые пределы, после которых наступают негативные изменения. Но нынешние уровни активности и концентрации низкие: в 105 (десять в пятой степени) – 107 (десять в седьмой степени) раз ниже предельно допустимого показателя. Вреда обитателям моря и человеку в таких количествах они не наносят. В Севастопольской бухте абсолютно благоприятная ситуация", – рассказала Терещенко.
Именно изученные закономерности и данные (коэффициенты накопления, распределения и пр.) позволяют сегодня узнать законы поведения опасного радиоактивного элемента в воде, рассчитать допустимые уровни его концентрации и отслеживать радиационную ситуацию А помогают в этом сами частицы плутония, "работающие" как светлячки, говорит ученый.
"Благодаря излучению, которое испускают радиоизотопы плутония-239 и 240, сейчас, когда уровни их удельной активности низкие, можно очень точно измерять количество частиц, изучать их миграцию и природные процессы, которые происходят при их участии в морской экосистеме", – объяснила Терещенко.
Результаты таких исследований, в свою очередь, станут основой для разработки важнейших рекомендаций относительно того, как минимизировать и предотвратить негативные последствия в случае аварийного загрязнения.
Ученый отметила, что ранее эпизодические исследования в этой области были, но таких комплексных, как сейчас провел аспирант отдела радиационной и химической биологии Артем Параскив, еще никогда не производилось. Работу провели благодаря выигранному гранту "Аспиранты", который позволил закупить необходимое оборудование и реактивы.
Ранее весной ученые ФИЦ ИнБЮМ зафиксировали высокую концентрацию искусственного радионуклида стронций-90
в воде Северо-Крымского канала.