https://crimea.ria.ru/20221103/kultprosvet-chto-posetit-v-krymu-v-den-narodnogo-edinstva-1125230609.html
Культпросвет: что посетить в Крыму в День народного единства
Культпросвет: что посетить в Крыму в День народного единства - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Культпросвет: что посетить в Крыму в День народного единства
4 ноября, в День народного единства, государственные музеи, расположенные в Крыму, можно будет посетить бесплатно. О том, какие объекты обязательны к посещению, РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T20:42
2022-11-03T20:42
2022-11-03T20:05
радио "спутник в крыму"
культура
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 4 ноября, в День народного единства, государственные музеи, расположенные в Крыму, можно будет посетить бесплатно. О том, какие объекты обязательны к посещению, - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.СимферопольПо словам Волкова, жители и гости крымской столицы непременно должны посетить художественный музей Симферополя. Сейчас там можно увидеть уникальную выставку работ Николая Самокиша, Александра Волкова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и других великих живописцев. Бесплатно посетить музей можно с 11 часов утра.С 13.00 свои двери для посетителей откроет Крымский этнографический музей: "Это особенно актуально ко Дню народного единства. В экспозиции представлены культуры народов, проживающих в Крыму, уникальные предметы быта, национальные костюмы", - уточняет Волков.Кроме того, он советует посетить Центральный музей Тавриды, который откроется в пятницу с 14.30, Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный", куда обязательно следует прийти с детьми, чтобы вместе почтить память героев, а также историко-археологический музей-заповедник Неаполь Скифский."Это древнейшее, уникальное место. Одно из центральных городищ скифов, фактически столица. Даже в вечернее время в 22.00 там будут жечь костры, будет очень интересное празднование", - уточняет глава профильного комитета.Юг, восток, западВ Керчи, по его словам, свободное посещение предложат все музеи Крымского-историко-культурного музея-заповедника, однако в данном случае есть исключения: "У нас не будет бесплатного входа в Аджимушкайские каменоломни и на крепость Керчь. Остальные музеи города будут открыты", - уточнил гость эфира.Также он рекомендует отправиться в феодосийский музей сестер Цветаевых и дом-музей главного писателя-романтика Александра Грина, в коктебельский дом Максимилиана Волошина, и Судакскую генуэзскую крепость. В Евпатории предлагает прогуляться мощеными улочками Малого Иерусалима, увидеть синагогу, караимские кенассы, единственную во всей России мечеть дервишей, древние православные храмы."Каждый может составить для себя подходящую программу. Подробную информацию можно уточнить на сайтах музейных учреждений Крыма. У нас много государственных музеев республиканского подчинения. Но нужно учесть, что частные музеи и коммерческие выставки в государственных музеях будут платными", - предупредил он.
https://crimea.ria.ru/20221102/krymskie-teatry-pokazhut-besplatnye-spektakli-v-den-narodnogo-edinstva-1125197274.html
https://crimea.ria.ru/20221027/v-noyabre-v-simferopole-proydet-seriya-besplatnykh-ekskursiy-1125113701.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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культура, крым, общество
Культпросвет: что посетить в Крыму в День народного единства
Глава парламентского комитета по культуре Волков перечислил знаковые крымские музеи
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 4 ноября, в День народного единства, государственные музеи, расположенные в Крыму, можно будет посетить бесплатно. О том, какие объекты обязательны к посещению, - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
По словам Волкова, жители и гости крымской столицы непременно должны посетить художественный музей Симферополя. Сейчас там можно увидеть уникальную выставку работ Николая Самокиша, Александра Волкова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и других великих живописцев. Бесплатно посетить музей можно с 11 часов утра.
С 13.00 свои двери для посетителей откроет Крымский этнографический музей: "Это особенно актуально ко Дню народного единства. В экспозиции представлены культуры народов, проживающих в Крыму, уникальные предметы быта, национальные костюмы", - уточняет Волков.
Кроме того, он советует посетить Центральный музей Тавриды, который откроется в пятницу с 14.30, Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный", куда обязательно следует прийти с детьми, чтобы вместе почтить память героев, а также историко-археологический музей-заповедник Неаполь Скифский.
"Это древнейшее, уникальное место. Одно из центральных городищ скифов, фактически столица. Даже в вечернее время в 22.00 там будут жечь костры, будет очень интересное празднование", - уточняет глава профильного комитета.
"В Ялте обязательно нужно посетить дом Чехова. Это погружение в жизнь и творчество Антона Павловича. Сейчас там можно увидеть высаженный его руками сад в осеннем убранстве. Кроме того, бесплатный вход в этот день организован во дворцы Южнобережья: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский, Ласточкино гнездо", - перечислил Волков.
В Керчи, по его словам, свободное посещение предложат все музеи Крымского-историко-культурного музея-заповедника, однако в данном случае есть исключения: "У нас не будет бесплатного входа в Аджимушкайские каменоломни и на крепость Керчь. Остальные музеи города будут открыты", - уточнил гость эфира.
Также он рекомендует отправиться в феодосийский музей сестер Цветаевых и дом-музей главного писателя-романтика Александра Грина, в коктебельский дом Максимилиана Волошина, и Судакскую генуэзскую крепость. В Евпатории предлагает прогуляться мощеными улочками Малого Иерусалима, увидеть синагогу, караимские кенассы, единственную во всей России мечеть дервишей, древние православные храмы.
"Каждый может составить для себя подходящую программу. Подробную информацию можно уточнить на сайтах музейных учреждений Крыма. У нас много государственных музеев республиканского подчинения. Но нужно учесть, что частные музеи и коммерческие выставки в государственных музеях будут платными", - предупредил он.