https://crimea.ria.ru/20221102/v-simferopole-v-chetverg-dva-desyatka-ulits-ostanutsya-bez-sveta-1125213967.html

В Симферополе в четверг два десятка улиц останутся без света

В Симферополе в четверг два десятка улиц останутся без света - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В Симферополе в четверг два десятка улиц останутся без света

В четверг, 3 ноября, из-за капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов в Симферополе, сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T16:20

2022-11-02T16:20

2022-11-02T16:20

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 3 ноября, из-за капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов в Симферополе, сообщает компания "Крымэнерго".По данным предприятия, с 8 часов утра без энергоснабжения останутся абоненты, расположенные по улицам Донская, 34-54 (чет), 25-47А (нечет), Дорожная, 68А-106 (чет), 51-103 (нечет), Куйбышева, 42-140/67 (чет), 67-141 (нечет), Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет), Общественная, 44-82 (чет), 33-85 (нечет), Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет), Чонгарская, 34-64 (чет), 49-79 (нечет), Кечкеметская, 46, 51-67 (нечет), Глинки, 16-58 (чет), 9-49 (нечет), Острякова, 38-44 (чет), 29-41 (нечет), Симеизская, 6-38 (чет), 1 по ГП, Бородина, 53.Также без света останутся симферопольские переулки Стрелковый, 2-26 (чет), 1-21/123 (нечет), Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет), Коллективный, 2-6 (чет).Подачу электричества обещают восстановить к 17 часам 3 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221102/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu---adresa-1125206069.html

симферополь

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симферополь, городская среда