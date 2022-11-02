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В Крыму вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В Крыму вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров
В Крыму вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Крыму вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров
В Крыму и Астраханской области в первую неделю ноября вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщает Всероссийский... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T11:15
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Астраханской области в первую неделю ноября вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.Кроме того, специалисты института не исключают формирования дождевых паводков в Краснодарском крае из-за высокого уровня рек в сочетании с прогнозируемыми осадками.По информации МЧС Крыма, высокая пожарная опасность на территории полуострова сохранится 2 - 6 ноября, в этой связи запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности.
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым
В Крыму вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров

В Крыму и на юге РФ вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров

11:15 02.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Алла ДружиновичТабличка "Внимание" на шлагбауме у входа в лесополосу
Табличка Внимание на шлагбауме у входа в лесополосу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Алла Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Астраханской области в первую неделю ноября вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
"По оценке специалистов ВНИИ ГОЧС, на текущей неделе сохраняются риски возникновения единичных очагов природных пожаров в Республике Крым и Астраханской области", - сказано в сообщении.
Кроме того, специалисты института не исключают формирования дождевых паводков в Краснодарском крае из-за высокого уровня рек в сочетании с прогнозируемыми осадками.
По информации МЧС Крыма, высокая пожарная опасность на территории полуострова сохранится 2 - 6 ноября, в этой связи запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности.
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Крым
 
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