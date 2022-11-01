https://crimea.ria.ru/20221101/sistema-obrazovaniya-uchebnyy-protsess-i-bezopasnost-shkol-1125172276.html

Система образования: учебный процесс и безопасность школ

Система образования: учебный процесс и безопасность школ - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Система образования: учебный процесс и безопасность школ

01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ". РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-11-01T14:00

2022-11-01T14:00

2022-10-31T12:56

пресс-центр

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01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ".Кроме вопросов качества образования, подготовки выпускников к сдаче государственных экзаменов, режима дня и психологического состояния школьников ключевое место занимает и безопасность пребывания детей в учебных учреждениях.Кто и как охраняет школы? Какие требования предъявляются в рамках антитеррористических мер? Насколько учебные заведения доступны для посещения посторонними? Какие программы способствуют поднятию уровня знаний учеников, особенно старшей школы? Что влияет на успеваемость школьников и как оптимизировать это процесс?Участники:— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана БЕСПАЛОВА;— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;— заместитель начальника управления – заведующий отделом контроля и оценки качества образования министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Марина ЧАЙКА;— заведующий отделом русской филологии ГБОУ ДП РК "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Александра БУРДИНА.Также в зале будут присутствовать педагог-психолог МБОУ РК "Школа-лицей № 17" г. Симферополь Жанна Кокорева и педагог-психолог ГБУ РК "Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения", г. Симферополь Анна Гальченко.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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