https://crimea.ria.ru/20221101/sistema-obrazovaniya-uchebnyy-protsess-i-bezopasnost-shkol-1125172276.html
Система образования: учебный процесс и безопасность школ
Система образования: учебный процесс и безопасность школ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Система образования: учебный процесс и безопасность школ
01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ". РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-11-01T14:00
2022-11-01T14:00
2022-10-31T12:56
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/24/1117622495_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1fe4769937d8efeabcf47eae9566dcc6.jpg
01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ".Кроме вопросов качества образования, подготовки выпускников к сдаче государственных экзаменов, режима дня и психологического состояния школьников ключевое место занимает и безопасность пребывания детей в учебных учреждениях.Кто и как охраняет школы? Какие требования предъявляются в рамках антитеррористических мер? Насколько учебные заведения доступны для посещения посторонними? Какие программы способствуют поднятию уровня знаний учеников, особенно старшей школы? Что влияет на успеваемость школьников и как оптимизировать это процесс?Участники:— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана БЕСПАЛОВА;— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;— заместитель начальника управления – заведующий отделом контроля и оценки качества образования министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Марина ЧАЙКА;— заведующий отделом русской филологии ГБОУ ДП РК "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Александра БУРДИНА.Также в зале будут присутствовать педагог-психолог МБОУ РК "Школа-лицей № 17" г. Симферополь Жанна Кокорева и педагог-психолог ГБУ РК "Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения", г. Симферополь Анна Гальченко.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/24/1117622495_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_49329414854f149b793f28d571292826.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-центр
Система образования: учебный процесс и безопасность школ
ПРЕСС – КОНФЕРЕНЦИЯ
01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ".
Кроме вопросов качества образования, подготовки выпускников к сдаче государственных экзаменов, режима дня и психологического состояния школьников ключевое место занимает и безопасность пребывания детей в учебных учреждениях.
Кто и как охраняет школы? Какие требования предъявляются в рамках антитеррористических мер? Насколько учебные заведения доступны для посещения посторонними? Какие программы способствуют поднятию уровня знаний учеников, особенно старшей школы? Что влияет на успеваемость школьников и как оптимизировать это процесс?
— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана БЕСПАЛОВА;
— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;
— заместитель начальника управления – заведующий отделом контроля и оценки качества образования министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Марина ЧАЙКА;
— заведующий отделом русской филологии ГБОУ ДП РК "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Александра БУРДИНА.
Также в зале будут присутствовать педагог-психолог МБОУ РК "Школа-лицей № 17" г. Симферополь Жанна Кокорева и педагог-психолог ГБУ РК "Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения", г. Симферополь Анна Гальченко.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
.