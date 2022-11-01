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Система образования: учебный процесс и безопасность школ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Система образования: учебный процесс и безопасность школ
Система образования: учебный процесс и безопасность школ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Система образования: учебный процесс и безопасность школ
01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ". РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-11-01T14:00
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пресс-центр
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01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ".Кроме вопросов качества образования, подготовки выпускников к сдаче государственных экзаменов, режима дня и психологического состояния школьников ключевое место занимает и безопасность пребывания детей в учебных учреждениях.Кто и как охраняет школы? Какие требования предъявляются в рамках антитеррористических мер? Насколько учебные заведения доступны для посещения посторонними? Какие программы способствуют поднятию уровня знаний учеников, особенно старшей школы? Что влияет на успеваемость школьников и как оптимизировать это процесс?Участники:— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана БЕСПАЛОВА;— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;— заместитель начальника управления – заведующий отделом контроля и оценки качества образования министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Марина ЧАЙКА;— заведующий отделом русской филологии ГБОУ ДП РК "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Александра БУРДИНА.Также в зале будут присутствовать педагог-психолог МБОУ РК "Школа-лицей № 17" г. Симферополь Жанна Кокорева и педагог-психолог ГБУ РК "Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения", г. Симферополь Анна Гальченко.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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пресс-центр
Система образования: учебный процесс и безопасность школ

ПРЕСС – КОНФЕРЕНЦИЯ

14:00 01.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота досмотровых зон на станции метро "Маяковская"
Работа досмотровых зон на станции метро Маяковская - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
01 ноября 2022 14.00. Пресс-конференция "Система образования: учебный процесс и безопасность школ".
Кроме вопросов качества образования, подготовки выпускников к сдаче государственных экзаменов, режима дня и психологического состояния школьников ключевое место занимает и безопасность пребывания детей в учебных учреждениях.
Кто и как охраняет школы? Какие требования предъявляются в рамках антитеррористических мер? Насколько учебные заведения доступны для посещения посторонними? Какие программы способствуют поднятию уровня знаний учеников, особенно старшей школы? Что влияет на успеваемость школьников и как оптимизировать это процесс?
Участники:
— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана БЕСПАЛОВА;
— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;
— заместитель начальника управления – заведующий отделом контроля и оценки качества образования министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Марина ЧАЙКА;
— заведующий отделом русской филологии ГБОУ ДП РК "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Александра БУРДИНА.
Также в зале будут присутствовать педагог-психолог МБОУ РК "Школа-лицей № 17" г. Симферополь Жанна Кокорева и педагог-психолог ГБУ РК "Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения", г. Симферополь Анна Гальченко.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
Пресс-центр
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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