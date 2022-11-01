https://crimea.ria.ru/20221101/krymchane-za-nedelyu-otdali-moshennikam-7-mln-rubley-1125192717.html

Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей

Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей

В Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T18:16

2022-11-01T18:16

2022-11-01T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным ведомства, обманутыми оказались жители Симферополя, Алушты, Ялты, Феодосии, Евпатории и Ленинского района. Наибольшей суммы лишился 63-летний ялтинец, который хотел выгодно инвестировать 2 млн 455 рублей, но в итоге отдал их аферисту, который представился сотрудником инвестиционной компании."Заявитель перевел денежные средства на указанные неизвестным номера телефонов посредством СПБ. Также полицейским заявитель рассказал, что знал о данном виде мошенничества, однако доверился серьезности вложения", - уточнили в полиции.В целом, по данным полиции, чаще всего на этой неделе жертвами аферистов становились пользователи соцсетей, мессенджеров и сайтов бесплатных объявлений: всего более 20 человек таким образом отдали злоумышленникам 2,6 млн. Жертвами телефонных мошенников стали восемь человек, которые лишились в общей сложности 3,2 млн. Еще 1,2 млн рублей исчезло со счетов крымчан, скачавших сторонние приложения.На прошлой недели мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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