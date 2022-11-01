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Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей
Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей
В Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T18:16
2022-11-01T18:16
2022-11-01T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным ведомства, обманутыми оказались жители Симферополя, Алушты, Ялты, Феодосии, Евпатории и Ленинского района. Наибольшей суммы лишился 63-летний ялтинец, который хотел выгодно инвестировать 2 млн 455 рублей, но в итоге отдал их аферисту, который представился сотрудником инвестиционной компании."Заявитель перевел денежные средства на указанные неизвестным номера телефонов посредством СПБ. Также полицейским заявитель рассказал, что знал о данном виде мошенничества, однако доверился серьезности вложения", - уточнили в полиции.В целом, по данным полиции, чаще всего на этой неделе жертвами аферистов становились пользователи соцсетей, мессенджеров и сайтов бесплатных объявлений: всего более 20 человек таким образом отдали злоумышленникам 2,6 млн. Жертвами телефонных мошенников стали восемь человек, которые лишились в общей сложности 3,2 млн. Еще 1,2 млн рублей исчезло со счетов крымчан, скачавших сторонние приложения.На прошлой недели мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мвд по республике крым, крым, общество
Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей
В Крыму полиция зафиксировала 37 случаев мошенничества за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, обманутыми оказались жители Симферополя, Алушты, Ялты, Феодосии, Евпатории и Ленинского района. Наибольшей суммы лишился 63-летний ялтинец, который хотел выгодно инвестировать 2 млн 455 рублей, но в итоге отдал их аферисту, который представился сотрудником инвестиционной компании.
"Заявитель перевел денежные средства на указанные неизвестным номера телефонов посредством СПБ. Также полицейским заявитель рассказал, что знал о данном виде мошенничества, однако доверился серьезности вложения", - уточнили в полиции.
Серьезной суммы в 1,5 млн рублей лишился и симферополец, который хотел купить криптовалюту, но перечислил деньги на счет мошенников. Другой житель крымской столицы отдал авансом 100 тыс. рублей за услуги интимного характера девушке, с которой познакомился в интернете, однако так и не получил желаемого, поскольку девушка, получив перевод, перестала выходить на связь. 71-летняя жительница Ялты хотела купить земельный участок, но тоже оказалась жертвой мошенников, которым перевела 279 тыс. рублей, а вот 40-летний алуштинец планировал приобрести военную экипировку, но вместо это перечислил злоумышленникам 35 тысяч рублей.
В целом, по данным полиции, чаще всего на этой неделе жертвами аферистов становились пользователи соцсетей, мессенджеров и сайтов бесплатных объявлений: всего более 20 человек таким образом отдали злоумышленникам 2,6 млн. Жертвами телефонных мошенников стали восемь человек, которые лишились в общей сложности 3,2 млн. Еще 1,2 млн рублей исчезло со счетов крымчан, скачавших сторонние приложения.
На прошлой недели мошенники "заработали"
на доверчивости крымчан 5 млн.