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Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов
Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов
Получение жилищных сертификатов в других регионах России не лишает переселенцев права собственности на жилье в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T19:00
2022-11-01T19:06
крым
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 ноя — РИА Новости Крым. Получение жилищных сертификатов в других регионах России не лишает переселенцев права собственности на жилье в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева.В понедельник Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. По словам главы региона Владимира Сальдо, на всех эвакуированных жителей распространится программа помощи, которую ранее получали перемещенные жители правобережной части Херсонщины.Переселиться можно как вглубь Херсонской области, так и в другие регионы РФ. Для выезда из 15 километровой зоны необходимо обращаться на горячую линию по организации гуманитарных поездок в Российскую Федерацию, где операторы расскажут подробный алгоритм действий.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
крым
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крым, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, херсонская область
Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов

Что будет с жильем переселенцев из Херсонской области после получения сертификатов

19:00 01.11.2022 (обновлено: 19:06 01.11.2022)
 
© Наталья ДремоваСтарые дачи
Старые дачи
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 ноя — РИА Новости Крым. Получение жилищных сертификатов в других регионах России не лишает переселенцев права собственности на жилье в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева.
"Да, конечно, остается", — сообщила Губарева в ответ на вопрос, сохраняется ли право собственности на имущество в Херсонской области у жителей региона после получения жилищных сертификатов.
В понедельник Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. По словам главы региона Владимира Сальдо, на всех эвакуированных жителей распространится программа помощи, которую ранее получали перемещенные жители правобережной части Херсонщины.
Переселиться можно как вглубь Херсонской области, так и в другие регионы РФ. Для выезда из 15 километровой зоны необходимо обращаться на горячую линию по организации гуманитарных поездок в Российскую Федерацию, где операторы расскажут подробный алгоритм действий.
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