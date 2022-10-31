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Взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот – Лавров - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот – Лавров
Взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот – Лавров - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот – Лавров
Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, и показатели обещают побить новые рекорды по итогам года. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T11:23
2022-10-31T11:54
сергей лавров
политика
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, и показатели обещают побить новые рекорды по итогам года. Об этом в ходе обращения к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, торгово-экономическое взаимодействие между странами зиждется на принципах равноправия, взаимодоверия, уважения и единстве в подходах к решению современных проблем и потому продолжает крепнуть, несмотря на нестабильную ситуацию в мире. Реализуются договоренности в инвестиционной, промышленной и транспортной сферах, укрепляется стратегическое партнерство в энергетике.И все это – на фоне судорожных попыток Запада сохранить свою гегемонию в мире, используя "самые нечистоплотные методы" в отношении России и Китая, которых он назначил своими главными противниками."На этом фоне мы с китайскими партнерами осуществляем тесную внешнеполитическую координацию", – отметил Лавров, подчеркнув, что связь Москвы и Пекина – один из ключевых факторов "формирования более справедливого многополярного мироустройства".Ранее руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский назвал самую большую стратегическую ошибку США в отношении РФ и Китая.
https://crimea.ria.ru/20221021/nachnet-li-kitay-voennuyu-operatsiyu-na-tayvane--ekspert-1125027064.html
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сергей лавров, политика, китай
Взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот – Лавров

Лавров: торгово-экономическое взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот

11:23 31.10.2022 (обновлено: 11:54 31.10.2022)
 
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Флаги России и КНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот, и показатели обещают побить новые рекорды по итогам года. Об этом в ходе обращения к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот. Линия на его расширение полностью отвечает интересам наших граждан <...> В прошлом году объем двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив 140 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей ", – сказал Лавров.
По словам министра, торгово-экономическое взаимодействие между странами зиждется на принципах равноправия, взаимодоверия, уважения и единстве в подходах к решению современных проблем и потому продолжает крепнуть, несмотря на нестабильную ситуацию в мире. Реализуются договоренности в инвестиционной, промышленной и транспортной сферах, укрепляется стратегическое партнерство в энергетике.
И все это – на фоне судорожных попыток Запада сохранить свою гегемонию в мире, используя "самые нечистоплотные методы" в отношении России и Китая, которых он назначил своими главными противниками.
"На этом фоне мы с китайскими партнерами осуществляем тесную внешнеполитическую координацию", – отметил Лавров, подчеркнув, что связь Москвы и Пекина – один из ключевых факторов "формирования более справедливого многополярного мироустройства".
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