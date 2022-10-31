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По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России
По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России - РИА Новости Крым, 31.10.2022
По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России
США выступили инициатором экспортных ограничений Китая, аналогичных применяемым к России. С таким предложением Вашингтон обратился к европейским коллегам, пишет РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T16:46
2022-10-31T16:46
сша
китай
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. США выступили инициатором экспортных ограничений Китая, аналогичных применяемым к России. С таким предложением Вашингтон обратился к европейским коллегам, пишет агентство Bloomberg.По словам источников агентства, администрация Байдена "изучает возможность использовать некоторые элементы аналогичного обмена информацией и координации при реализации мер с целью усилить ограничения" США и ЕС против экспорта в Китай.Белый дом направил предложение в преддверии утверждения повестки третьей встречи Совета по торговле и технологиям, запланированной на 5 декабря , по сути — форума для координации торговой и технологической политики Брюсселя и Вашингтона.В свою очередь ЕС собирается обратить внимание на товары, которые Пекин способен использовать для усиления военного потенциала.При этом в Совете национальной безопасности США поспешили откреститься от экспортных намерений по Пекину."США не рассматривают возможность распространения экспортного контроля России на Китай, и мы не поднимали этот вопрос с европейцами", — сказала в ответ на вопросы Салони Шарма, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, эксперты Еврокомиссии (ЕК) работают над созданием правовой базы, позволяющей конфисковать российские активы в Европе.
сша
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сша, китай, экономика, санкции против россии
По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России

США предложили Брюсселю тандем в экспортных ограничениях Пекина по российской схеме

16:46 31.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Переговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. США выступили инициатором экспортных ограничений Китая, аналогичных применяемым к России. С таким предложением Вашингтон обратился к европейским коллегам, пишет агентство Bloomberg.
"США при контактах с европейскими союзниками озвучили идею извлечь уроки из режима экспортного контроля, используемого против России, для борьбы с Китаем", – передает агентство.
По словам источников агентства, администрация Байдена "изучает возможность использовать некоторые элементы аналогичного обмена информацией и координации при реализации мер с целью усилить ограничения" США и ЕС против экспорта в Китай.
Белый дом направил предложение в преддверии утверждения повестки третьей встречи Совета по торговле и технологиям, запланированной на 5 декабря , по сути — форума для координации торговой и технологической политики Брюсселя и Вашингтона.
В свою очередь ЕС собирается обратить внимание на товары, которые Пекин способен использовать для усиления военного потенциала.
При этом в Совете национальной безопасности США поспешили откреститься от экспортных намерений по Пекину.
"США не рассматривают возможность распространения экспортного контроля России на Китай, и мы не поднимали этот вопрос с европейцами", — сказала в ответ на вопросы Салони Шарма, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.
"Экспортный контроль был одним из наиболее эффективных инструментов для нанесения ущерба российскому арсеналу и рассматривается как потенциально полезный для замедления Китая в глобальной технологической гонке", – пишет агентство.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, эксперты Еврокомиссии (ЕК) работают над созданием правовой базы, позволяющей конфисковать российские активы в Европе.
СШАКитайЭкономикаСанкции против России
 
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