https://crimea.ria.ru/20221031/po-nakatannoy-ssha-predlozhili-es-ogranichit-eksport-knr-po-primeru-rossii-1125178574.html

По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России

По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России - РИА Новости Крым, 31.10.2022

По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России

США выступили инициатором экспортных ограничений Китая, аналогичных применяемым к России. С таким предложением Вашингтон обратился к европейским коллегам, пишет РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T16:46

2022-10-31T16:46

2022-10-31T16:46

сша

китай

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. США выступили инициатором экспортных ограничений Китая, аналогичных применяемым к России. С таким предложением Вашингтон обратился к европейским коллегам, пишет агентство Bloomberg.По словам источников агентства, администрация Байдена "изучает возможность использовать некоторые элементы аналогичного обмена информацией и координации при реализации мер с целью усилить ограничения" США и ЕС против экспорта в Китай.Белый дом направил предложение в преддверии утверждения повестки третьей встречи Совета по торговле и технологиям, запланированной на 5 декабря , по сути — форума для координации торговой и технологической политики Брюсселя и Вашингтона.В свою очередь ЕС собирается обратить внимание на товары, которые Пекин способен использовать для усиления военного потенциала.При этом в Совете национальной безопасности США поспешили откреститься от экспортных намерений по Пекину."США не рассматривают возможность распространения экспортного контроля России на Китай, и мы не поднимали этот вопрос с европейцами", — сказала в ответ на вопросы Салони Шарма, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, эксперты Еврокомиссии (ЕК) работают над созданием правовой базы, позволяющей конфисковать российские активы в Европе.

сша

китай

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, экономика, санкции против россии