https://crimea.ria.ru/20221031/chast-simferopolya-do-sredy-ostanetsya-bez-vody---adresa-1125170799.html

Часть Симферополя до среды останется без воды - адреса

Часть Симферополя до среды останется без воды - адреса - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Часть Симферополя до среды останется без воды - адреса

Часть Симферополя до вторника останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T11:35

2022-10-31T11:35

2022-10-31T11:35

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя до вторника останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в столице Крыма воды не будет с 23 часов 31 октября в микрорайоне Крымская роза, на территории садовых товариществ "Садовод", "Дачник", "Юбилейный". Также возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения в микрорайоне Красная горка. Восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается к 6 часам утра 2 ноября. На время проведения работ абонентов обеспечат привозной водой.Кроме того, 31 октября в первой половине дня без воды керченские улицы Верхняя и Средняя, в селе Новониколаевка Ленинского района - улицы Садовая, Молодежная, Керченская, Мира. Село Зеленая Нива Красноперекопского района частично отключено от водоснабжения до 17 часов.В Феодосии также до пяти часов вечера отсутствует подача воды по адресам Челнокова, 68, 74, 76 а ,б, 76, 78, 80, 82, 82 б, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму