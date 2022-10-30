https://crimea.ria.ru/20221030/v-ocheredi-na-paromy-v-krym-stoyat-600-gruzovikov-1125161090.html

В очереди на паромы в Крым стоят 600 грузовиков

В очереди на паромы в Крым стоят 600 грузовиков - РИА Новости Крым, 30.10.2022

В очереди на паромы в Крым стоят 600 грузовиков

В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края стоят около 600 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T13:46

2022-10-30T13:46

2022-10-30T13:46

керченская паромная переправа

крым

кубань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края стоят около 600 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.С 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда грузовых авто к Керченской паромной переправе. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Также отправить груз можно по железной дороге.По информации Минтранса РФ, определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов - скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.Введенные меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года, напомнили в Минтрансе.На терминале порта Крым Керченского морского порта (северный пригород Керчи) базируется автопаромы "Керченский-2", "Ейск" (вместимость автотранспорта до 27 легковых машин или малотоннажных грузовиков), "Лаврентий", "Мария", (вместимостью 25 грузовых автопоездов или 50 легковых автомашин).Судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, курсирует между терминалом Торговый порт (Керченского морского порта) и терминалом Порт Кавказ.Железнодорожный паром "Конро Трейдер" работают на линии терминал Рыбный порт (Керчь) – Порт Кавказ.Железнодорожный паром "Авангард", вышедший на переправу ночью 26 октября, ходит на линии терминал Порт Крым – порт Кавказ.

https://crimea.ria.ru/20221030/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-na-voskresene-1125160241.html

https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

https://crimea.ria.ru/20221027/na-kpp-chongar-so-storony-khersonskoy-oblasti-stoyat-desyatki-fur--prichina-1125113081.html

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керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт