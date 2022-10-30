https://crimea.ria.ru/20221030/poteri-vsu-ischislyayutsya-sotnyami-rossiyskoe-voennye-otbili-vse-ataki-1125163157.html

Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки

Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки

Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T16:03

2022-10-30T16:03

2022-10-30T16:03

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По информации ведомства, на николаево-криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.На купянском направлении две батальонных тактических группы, усиленные иностранными наемниками, пытались семь раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков.В районе Красного Лимана были попытки наступления ротными тактическими группами ВСУ в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих.Кроме того, как сообщалось, в ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Уничтожены около 100 бойцов ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221030/vs-rf-razgromili-tsentr-podgotovki-sil-spetsoperatsiy-vsu-pod-nikolaevom-1125162227.html

https://crimea.ria.ru/20221030/pochemu-vs-rf-stali-luchshe-sbivat-rakety-himars--ekspert-1125160509.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот