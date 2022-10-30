https://crimea.ria.ru/20221030/poteri-vsu-ischislyayutsya-sotnyami-rossiyskoe-voennye-otbili-vse-ataki-1125163157.html
Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T16:03
2022-10-30T16:03
2022-10-30T16:03
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125163038_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_dbc68bfbc100d1e8fcd460782ea4748f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По информации ведомства, на николаево-криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.На купянском направлении две батальонных тактических группы, усиленные иностранными наемниками, пытались семь раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков.В районе Красного Лимана были попытки наступления ротными тактическими группами ВСУ в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих.Кроме того, как сообщалось, в ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Уничтожены около 100 бойцов ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221030/vs-rf-razgromili-tsentr-podgotovki-sil-spetsoperatsiy-vsu-pod-nikolaevom-1125162227.html
https://crimea.ria.ru/20221030/pochemu-vs-rf-stali-luchshe-sbivat-rakety-himars--ekspert-1125160509.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125163038_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e6415303a2cae207701c85fb57489fa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот
Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
Российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
По информации ведомства, на николаево-криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.
"В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сообщении.
На купянском направлении две батальонных тактических группы, усиленные иностранными наемниками, пытались семь раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков.
В районе Красного Лимана были попытки наступления ротными тактическими группами ВСУ в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих.
Кроме того, как сообщалось, в ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка.
Уничтожены около 100 бойцов ВСУ.