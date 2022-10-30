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Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T16:03
2022-10-30T16:03
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По информации ведомства, на николаево-криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.На купянском направлении две батальонных тактических группы, усиленные иностранными наемниками, пытались семь раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков.В районе Красного Лимана были попытки наступления ротными тактическими группами ВСУ в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих.Кроме того, как сообщалось, в ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Уничтожены около 100 бойцов ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221030/vs-rf-razgromili-tsentr-podgotovki-sil-spetsoperatsiy-vsu-pod-nikolaevom-1125162227.html
https://crimea.ria.ru/20221030/pochemu-vs-rf-stali-luchshe-sbivat-rakety-himars--ekspert-1125160509.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот
Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки

Российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях

16:03 30.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях, потери противника исчисляются сотнями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
По информации ведомства, на николаево-криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.
"В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сообщении.
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На купянском направлении две батальонных тактических группы, усиленные иностранными наемниками, пытались семь раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков.
В районе Красного Лимана были попытки наступления ротными тактическими группами ВСУ в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих.
Кроме того, как сообщалось, в ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Уничтожены около 100 бойцов ВСУ.
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