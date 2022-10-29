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Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми
Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми
Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T18:35
2022-10-29T18:35
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородщины погибли восемь человек, сообщил региональный Следком.Двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области.Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом."На 17 км автодороги "Шебекино-Короча" водитель "Газели", оказывающий услуги по перевозке граждан, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершил наезд на стоявший без опознавательных знаков бензовоз", – сообщил СК версию следствия.По факту гибели людей СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми

В Шебекинском районе Белгородской области число погибших в ДТП с газелью выросло до восьми

18:35 29.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородщины погибли восемь человек, сообщил региональный Следком.
Двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом.
"На 17 км автодороги "Шебекино-Короча" водитель "Газели", оказывающий услуги по перевозке граждан, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершил наезд на стоявший без опознавательных знаков бензовоз", – сообщил СК версию следствия.
По факту гибели людей СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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