https://crimea.ria.ru/20221029/chislo-pogibshikh-v-dtp-v-belgorodskoy-oblasti-uvelichilos-do-vosmi-1125155913.html

Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми

Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми

Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T18:35

2022-10-29T18:35

2022-10-29T18:35

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородщины погибли восемь человек, сообщил региональный Следком.Двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области.Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом."На 17 км автодороги "Шебекино-Короча" водитель "Газели", оказывающий услуги по перевозке граждан, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершил наезд на стоявший без опознавательных знаков бензовоз", – сообщил СК версию следствия.По факту гибели людей СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело.

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия