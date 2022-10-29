https://crimea.ria.ru/20221029/chislo-pogibshikh-v-dtp-v-belgorodskoy-oblasti-uvelichilos-do-vosmi-1125155913.html
Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми
Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми
Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T18:35
2022-10-29T18:35
2022-10-29T18:35
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородщины погибли восемь человек, сообщил региональный Следком.Двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области.Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом."На 17 км автодороги "Шебекино-Короча" водитель "Газели", оказывающий услуги по перевозке граждан, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершил наезд на стоявший без опознавательных знаков бензовоз", – сообщил СК версию следствия.По факту гибели людей СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело.
белгородская область
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия
Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми
В Шебекинском районе Белгородской области число погибших в ДТП с газелью выросло до восьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Еще плюс один погибший к этому часу в страшном ДТП в Белгородской области. Всего при столкновении пассажирской "Газели" с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородщины погибли восемь человек, сообщил региональный Следком.
Двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков
, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом.
"На 17 км автодороги "Шебекино-Короча" водитель "Газели", оказывающий услуги по перевозке граждан, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершил наезд на стоявший без опознавательных знаков бензовоз", – сообщил СК версию следствия.
По факту гибели людей СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело.