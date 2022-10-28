https://crimea.ria.ru/20221028/prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1125116025.html
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Крым В пятницу в Крыму ожидается антициклональный характер погоды, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-28T00:01
2022-10-28T00:01
2022-10-27T16:54
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Крым В пятницу в Крыму ожидается антициклональный характер погоды, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +14…16.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...17 градусов.В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16 градусов.В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 27 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Крым В пятницу в Крыму ожидается антициклональный характер погоды, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +14, днем +12…17, в горах +5…10", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +14…16.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...17 градусов.
В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16 градусов.
В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.