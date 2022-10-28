Рейтинг@Mail.ru
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221028/prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1125116025.html
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Крым В пятницу в Крыму ожидается антициклональный характер погоды, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-28T00:01
2022-10-27T16:54
крымская погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125080799_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_08c8118155bae7fc4f2d6a9237ff0df5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Крым В пятницу в Крыму ожидается антициклональный характер погоды, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +14…16.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...17 градусов.В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16 градусов.В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125080799_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f9dfae65fb293f452ad66ffd668feaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 27 октября

00:01 28.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Крым В пятницу в Крыму ожидается антициклональный характер погоды, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +14, днем +12…17, в горах +5…10", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +14…16.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...17 градусов.
В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16 градусов.
В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
Крымская погодаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:02Главные новости и заявления дня: 27 октября
21:55Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач
21:37Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
21:18Крым и Севастополь получат финансовую помощь в приоритетном порядке
21:09Спать и учиться одновременно – ученые подтвердили старый способ
20:49Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков
20:33Ось новой трассы: как строят юго-восточный обход Симферополя — видео
20:13Оставьте в покое "сарай" и "собаку": лингвист о законе по защите языка
19:42В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
19:08Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде
19:01Власти Запорожья рассказали, что будут искать в смартфонах граждан
18:56Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
18:52Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин
18:47Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин
18:47Сколько россиян обеспечены собственным жильем – опрос
18:31Запрет на посещение лесов Крыма продлен
18:10Россия не считает себя врагом Запада – Путин
18:06Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок
Лента новостейМолния