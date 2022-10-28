https://crimea.ria.ru/20221028/polsha-potrebuet-ot-rossii-vozmestit-uscherb-prichinennyy-ey-sssr-1125142306.html

Польша потребует от России возместить "ущерб", причиненный ей СССР

Польша потребует от России возместить "ущерб", причиненный ей СССР - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Польша потребует от России возместить "ущерб", причиненный ей СССР

Польша рассчитает свои потери в годы Второй мировой войны и потребует от России выплатить компенсацию – по аналогии с требованиями в дипломатической в ноте,... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T15:50

2022-10-28T15:50

2022-10-28T15:50

польша

германия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Польша рассчитает свои потери в годы Второй мировой войны и потребует от России выплатить компенсацию – по аналогии с требованиями в дипломатической в ноте, направленной ранее Германии. Это следует из заявления МИД Польши, опубликованного 28 октября.В тексте заявления отмечается, что в ноте, направленной в МИД ФРГ 3 октября используется термин "компенсация" вместо "репарации", так как "первое слово имеет гораздо более широкое значение и включает как репарации по смыслу международного права, так и иные требования, указанные в ноте".В этом же документе говорится о намерении рассчитать "потери, нанесенные Советским Союзом", по аналогии с тем, как это делалось при подготовке дипноты в адрес Германии.Ранее Варшава направила Берлину дипломатическую ноту с требованием выплатить примерно 1,3 триллиона долларов за ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой.В числе этих требований: "возмещение материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых", "возмещение жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда", "системные действия ФРГ, ведущие к возвращению похищенных из Польши культурных ценностей, находящихся на территории Германии", "возврат активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных немецким государством в 1939-1945 годах".Ранее многие польские политики неоднократно выдвигали требования предъявить России подобные претензии. В МИД РФ заявили, что Польша таким способом желает решить собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму", и назвали претензии неадекватными. В Кремле их сочли "нездравым политическим экстремизмом".Правительство ФРГ не раз заявляло, что не собирается делать ничего подобного, о чем требует Польша, так как сразу после войны она получила достаточно крупные репарации, а оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году нет. Официального ответа от Германии на поступившую в октябре ноту пока не последовало.

https://crimea.ria.ru/20221026/senat-polshi-priznal-vlasti-rossii-terroristicheskim-rezhimom-1125100332.html

польша

германия

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, германия, российская федерация (россия, рф), политика, в мире