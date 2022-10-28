https://crimea.ria.ru/20221028/55-ukraintsev-okazhutsya-za-chertoy-bednosti-v-2023-godu--vsemirnyy-bank-1125134205.html

55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк

55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк - РИА Новости Крым, 28.10.2022

55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк

До конца 2023 года 55% украинцев окажутся за чертой бедности. В целом уровень бедности на Украине из-за военных действий вырос в 10 раз, констатирует Всемирный... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T10:54

2022-10-28T10:54

2022-10-28T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. До конца 2023 года 55% украинцев окажутся за чертой бедности. В целом уровень бедности на Украине из-за военных действий вырос в 10 раз, констатирует Всемирный банк.Он также отметил, что быстрое восстановление Украины после крупномасштабных ударов ВС РФ по энергетическим объектам невозможно."Как зима действительно начнет кусаться, то непременно к декабрю или январю, если дома не будут отремонтированы, может произойти еще одна внутренняя волна миграции. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил международным донорам, что Украине необходимо около 55 млрд долларов. 38 млрд долларов для покрытия предполагаемого дефицита бюджета в следующем году и еще 17 млрд, чтобы начать восстанавливать критически важную инфраструктуру, включая школы, жилье и энергетические объекты", – цитирует Reuters Банерджи.Если Украина не сможет получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, в то время, когда инфляция уже находится в низком 20% диапазоне, либо еще больше сократить социальные расходы, уверен Банерджи.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина в шаге от 30% безработицы и аналогичного падения экономики. Об этом сообщило Минэкономики Украины.

https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html

https://crimea.ria.ru/20221025/bezrabotitsa-na-ukraine--grustnyy-prognoz-v-tsifrakh-1125074756.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, общество, экономика