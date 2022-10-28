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55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк
55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк - РИА Новости Крым, 28.10.2022
55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк
До конца 2023 года 55% украинцев окажутся за чертой бедности. В целом уровень бедности на Украине из-за военных действий вырос в 10 раз, констатирует Всемирный... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T10:54
2022-10-28T10:59
украина
в мире
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. До конца 2023 года 55% украинцев окажутся за чертой бедности. В целом уровень бедности на Украине из-за военных действий вырос в 10 раз, констатирует Всемирный банк.Он также отметил, что быстрое восстановление Украины после крупномасштабных ударов ВС РФ по энергетическим объектам невозможно."Как зима действительно начнет кусаться, то непременно к декабрю или январю, если дома не будут отремонтированы, может произойти еще одна внутренняя волна миграции. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил международным донорам, что Украине необходимо около 55 млрд долларов. 38 млрд долларов для покрытия предполагаемого дефицита бюджета в следующем году и еще 17 млрд, чтобы начать восстанавливать критически важную инфраструктуру, включая школы, жилье и энергетические объекты", – цитирует Reuters Банерджи.Если Украина не сможет получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, в то время, когда инфляция уже находится в низком 20% диапазоне, либо еще больше сократить социальные расходы, уверен Банерджи.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина в шаге от 30% безработицы и аналогичного падения экономики. Об этом сообщило Минэкономики Украины.
https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html
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украина, в мире, общество, экономика
55% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк

Всемирный банк: в Украине 55% граждан окажутся за чертой бедности в 2023 году

10:54 28.10.2022 (обновлено: 10:59 28.10.2022)
 
© BULENT KILIC / AFPВид на площадь Независимости в Киеве
Вид на площадь Независимости в Киеве
© BULENT KILIC / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. До конца 2023 года 55% украинцев окажутся за чертой бедности. В целом уровень бедности на Украине из-за военных действий вырос в 10 раз, констатирует Всемирный банк.
По словам регионального директора Всемирного банка по Восточной Европе Арупа Банерджи, к концу года 25% населения Украины будут жить в бедности, по сравнению с чуть более чем 2% до начала спецоперации, и к концу следующего года это число может вырасти до 55%.
Он также отметил, что быстрое восстановление Украины после крупномасштабных ударов ВС РФ по энергетическим объектам невозможно.
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"Как зима действительно начнет кусаться, то непременно к декабрю или январю, если дома не будут отремонтированы, может произойти еще одна внутренняя волна миграции. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил международным донорам, что Украине необходимо около 55 млрд долларов. 38 млрд долларов для покрытия предполагаемого дефицита бюджета в следующем году и еще 17 млрд, чтобы начать восстанавливать критически важную инфраструктуру, включая школы, жилье и энергетические объекты", – цитирует Reuters Банерджи.
Если Украина не сможет получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, в то время, когда инфляция уже находится в низком 20% диапазоне, либо еще больше сократить социальные расходы, уверен Банерджи.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина в шаге от 30% безработицы и аналогичного падения экономики. Об этом сообщило Минэкономики Украины.
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