https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-zaporozhya-rasskazali-chto-budut-iskat-v-smartfonakh-grazhdan-1125115518.html

Власти Запорожья рассказали, что будут искать в смартфонах граждан

Власти Запорожья рассказали, что будут искать в смартфонах граждан - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Власти Запорожья рассказали, что будут искать в смартфонах граждан

На территории Запорожской области с 27 октября началась выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Правоохранители будут искать подписки РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T19:01

2022-10-27T19:01

2022-10-27T16:42

запорожская область

херсонская область

новые регионы россии

военное положение в новых регионах россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На территории Запорожской области с 27 октября началась выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Правоохранители будут искать подписки в социальных сетях на пропагандистские ресурсы киевского режима. Изначально о проведении таких мероприятий сообщили в администрации Бердянска, затем член главного совета администрации региона Владимир Рогов анонсировал проверку на всей территории Запорожской области.ВСУ превращают Запорожский автозавод в подобие "Азовстали" – власти >>"Это не просто своеволие руководителей, есть указ президента России Владимира Путина, который уже действует, о введении режима военного положения в Запорожской области. Он предполагает военную цензуру согласно федеральному законодательству. Поэтому с сегодняшнего дня начата выборочная, подчеркну, предупредительная проверка мобильных телефонов граждан", — рассказал Рогов.В первую очередь, по его словам, правоохранители будут искать подписки на украинские ресурсы. Он пояснил, что если человек подписан на такие источники информации, он "по доброй воле получает дозу ненависти, страха и расчеловечивания, которых в условиях боевых действий итак хватает". На первый раз предусмотрено предупреждение, затем может грозить штраф, а злостных нарушителей будет и вовсе ждать уголовная ответственность.Он напомнил, что на территориях, подконтрольных киевскому режиму, наказания за подобное более жестокие. По его словам, там за интерес к России людей без судебных разбирательств увольняют и избивают.При этом в Херсонской области отметили, что такие мероприятия пока не проводят, но инициативу поддерживают. Так, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости Крым, что власти будут бороться с террористами всеми доступными методами, в том числе не исключена и проверка смартфонов.

https://crimea.ria.ru/20221027/v-zaporozhskoy-oblasti-budut-vyborochno-proveryat-telefony-zhiteley-1125112725.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-gotovyat-masshtabnuyu-ataku-na-zaporozhskom-napravlenii-1125087108.html

запорожская область

херсонская область

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запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, общество