https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-prevraschayut-zaporozhskiy-avtozavod-v-podobie-azovstali--vlasti-1125090900.html
ВСУ превращают Запорожский автозавод в подобие "Азовстали" – власти
ВСУ превращают Запорожский автозавод в подобие "Азовстали" – власти - РИА Новости Крым, 26.10.2022
ВСУ превращают Запорожский автозавод в подобие "Азовстали" – власти
Украинские военные и иностранные наемники превращают промышленные предприятия Запорожья в укрепрайоны наподобие завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил врио... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:39
2022-10-26T11:39
2022-10-26T11:39
запорожская область
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные и иностранные наемники превращают промышленные предприятия Запорожья в укрепрайоны наподобие завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий.В частности, по его словам, укрепрайоны создаются на территории Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ)."Там большое сосредоточение техники и, скажем так, смуглых ребят. До нас доходит информация от людей, которые там живут, что происходят разбой, насилие и так далее. Ведут себя крайне нагло, захватывают объекты и превращают в опорные пункты", – добавил врио главы областной администрации.Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) – предприятие, производящее легковые автомобили, а также фургоны и автобусы. Основное производство находится в Коммунарском районе Запорожья. В 1991-2014 годах — лидер украинского автопрома, выпускал до 300-400 тыс. автомобилей в год. С 2014 года производство снизилось в десятки раз, к 2018 году завод прекратил выпуск легковых автомобилей, выпуская только автобусы, фургоны и автокомпоненты.
https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-gotovyat-masshtabnuyu-ataku-na-zaporozhskom-napravlenii-1125087108.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ превращают Запорожский автозавод в подобие "Азовстали" – власти
Балицкий: ВСУ и наемники превращают заводы Запорожья в укрепрайоны наподобие "Азовстали"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные и иностранные наемники превращают промышленные предприятия Запорожья в укрепрайоны наподобие завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Подтверждается информация, что Запорожье превращают в подобие Мариуполя. В настоящий момент там находится достаточно большое количество наемников, их там тысячи – поляки, немцы, американцы… В промзонах создают укрепрайоны, это тоже подтверждается", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
В частности, по его словам, укрепрайоны создаются на территории Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ).
"Там большое сосредоточение техники и, скажем так, смуглых ребят. До нас доходит информация от людей, которые там живут, что происходят разбой, насилие и так далее. Ведут себя крайне нагло, захватывают объекты и превращают в опорные пункты", – добавил врио главы областной администрации.
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) – предприятие, производящее легковые автомобили, а также фургоны и автобусы. Основное производство находится в Коммунарском районе Запорожья. В 1991-2014 годах — лидер украинского автопрома, выпускал до 300-400 тыс. автомобилей в год. С 2014 года производство снизилось в десятки раз, к 2018 году завод прекратил выпуск легковых автомобилей, выпуская только автобусы, фургоны и автокомпоненты.