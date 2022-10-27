https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-lnr-sformirovali-shtab-teroborony-1125125824.html
Власти ЛНР сформировали штаб теробороны
Власти ЛНР сформировали штаб теробороны - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Власти ЛНР сформировали штаб теробороны
В Луганской Народной Республике сформирован и начал действовать штаб территориальной обороны. О подписании соответствующего указа в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T17:22
2022-10-27T17:22
2022-10-27T17:22
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике сформирован и начал действовать штаб территориальной обороны. О подписании соответствующего указа в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Леонид Пасечник."В условиях продолжающейся агрессии киевского режима против мирного населения Луганского края важно обеспечить слаженную работу всех служб, ведомств и органов государственной власти по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских националистов. Задача штаба — обеспечить защиту и своевременную реакцию на угрозу жизням и здоровью гражданского населения: женщин, детей, стариков, а также значимым объектам инфраструктуры, энергетики и транспорта", - написал руководитель республики.Он отметил, что штаб начал работу с 26 октября, его решения обязательны к исполнению всеми органами власти, организациями и местными жителями.Ранее на всей территории Луганской народной республики введен комендантский час.
https://crimea.ria.ru/20221024/v-khersone-formiruyut-otryady-teroborony-1125050476.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр)
Власти ЛНР сформировали штаб теробороны
Пасечник: в ЛНР сформирован штаб территориальной обороны