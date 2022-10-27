https://crimea.ria.ru/20221027/situatsiyu-na-ukraine-otchasti-mozhno-nazvat-grazhdanskoy-voynoy--putin-1125129022.html
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин
Ситуацию на Украине можно назвать гражданской войной, но лишь отчасти, так как Украина складывалась как искусственное государство. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:47
2022-10-27T18:47
2022-10-27T18:48
владимир путин (политик)
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ситуацию на Украине можно назвать гражданской войной, но лишь отчасти, так как Украина складывалась как искусственное государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он также отметил, что, опираясь на исторические факты, можно сделать вывод: Украина складывалась как искусственное государство."Единственно настоящим гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла быть только Россия, которая и создала современную Украину", — заявил российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20221027/putin-rasskazal-kakim-dolzhen-byt-novyy-miroporyadok-1125127630.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, украина
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин
Путин: Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной
18:47 27.10.2022 (обновлено: 18:48 27.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ситуацию на Украине можно назвать гражданской войной, но лишь отчасти, так как Украина складывалась как искусственное государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Отчасти да, но мы оказались в разных государствах в силу целого ряда причин, — ответил президент России на вопрос можно ли считать гражданской войной происходящее между Россией и Украиной. — Создавая советский союз после крушения империи, большевистское руководство того времени приняло решение, дабы ублажить националистически настроенную часть большевиков родом из Украины, наделили их исконно русскими историческими территориями. Не спрашивая население, которое проживало на этих территориях их передали туда все".
Он также отметил, что, опираясь на исторические факты, можно сделать вывод: Украина складывалась как искусственное государство.
"Единственно настоящим гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла быть только Россия, которая и создала современную Украину", — заявил российский лидер.