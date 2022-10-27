https://crimea.ria.ru/20221027/situatsiyu-na-ukraine-otchasti-mozhno-nazvat-grazhdanskoy-voynoy--putin-1125129022.html

Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин

Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной — Путин

Ситуацию на Украине можно назвать гражданской войной, но лишь отчасти, так как Украина складывалась как искусственное государство. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T18:47

2022-10-27T18:47

2022-10-27T18:48

владимир путин (политик)

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ситуацию на Украине можно назвать гражданской войной, но лишь отчасти, так как Украина складывалась как искусственное государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он также отметил, что, опираясь на исторические факты, можно сделать вывод: Украина складывалась как искусственное государство."Единственно настоящим гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла быть только Россия, которая и создала современную Украину", — заявил российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20221027/putin-rasskazal-kakim-dolzhen-byt-novyy-miroporyadok-1125127630.html

украина

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2022

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владимир путин (политик), политика, украина