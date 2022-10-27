https://crimea.ria.ru/20221027/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125112443.html

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Более 20 тысяч пассажиров и 10 тысяч грузовых автомобилей перевезены через Керченскую паромную переправу с момента возобновления перевозок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T14:27

2022-10-27T14:27

2022-10-27T14:27

керченская паромная переправа

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Более 20 тысяч пассажиров и 10 тысяч грузовых автомобилей перевезены через Керченскую паромную переправу с момента возобновления перевозок. Об этом сообщает Минтранс России.На линии курсируют семь паромов, в том числе два железнодорожных. Они выполнили 299 рейсов.По данным Минтранса, в южной части Керченского пролива действует штормовое предупреждение. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с. По прогнозу Росгидромета, во второй половине дня он ослабнет."Видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +15… +17°С, температура воды в море +13… +14 градусов", - проинформировали в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221027/na-kerchenskoy-pereprave-kursiruyut-sem-paromov-1125111797.html

крым

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керченская паромная переправа, транспорт, крым