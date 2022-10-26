https://crimea.ria.ru/20221026/rossiyskie-voennye-razgromili-neftekhranilische-vsu--mo-1125093866.html

Российские военные разгромили нефтехранилище ВСУ — МО

Российские военные разгромили нефтехранилище ВСУ — МО - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Российские военные разгромили нефтехранилище ВСУ — МО

Вооруженные силы России уничтожили узел связи украинской группировки войск и нефтехранилище ВСУ под Днепропетровском. Об этом в среду сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T13:21

2022-10-26T13:21

2022-10-26T13:21

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили узел связи украинской группировки войск и нефтехранилище ВСУ под Днепропетровском. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены два пункта управления ВСУ в ДНР и Запорожской области. Кроме того, уничтожены 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177-ми районах. Также свою работу не прекращала и система ПВО."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов…Кроме того, сбито в воздухе 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — проинформировали в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6084 танка и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6791 единица специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-gotovyat-masshtabnuyu-ataku-na-zaporozhskom-napravlenii-1125087108.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)