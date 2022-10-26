https://crimea.ria.ru/20221026/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-bez-sveta-ostanutsya-desyatki-ulits-1125095400.html
Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц
Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц
Более 20 улиц и 18 садовых товариществ Симферополя в четверг останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T20:07
2022-10-26T20:07
2022-10-26T20:07
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и 18 садовых товариществ Симферополя в четверг останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."По информации "Крымэнерго", 27 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.Кроме того, не будет электроэнергии в садовых товариществах микрорайона "Каменка": "Благовещенск", "Овен", "Здоровье", "Радуга", "Огонек", "Темп", "Нерудник", "Водник", "Авиатор", "Бодрость", "Локомотивец", "Металлист", "Звездочка", "Станция техобслуживания", "Муромец", "Мечта", "Овен", "Радуга".
https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-40-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125068586.html
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симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц
В Симферополе более 20 улиц и 18 садовых товариществ останутся без света в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и 18 садовых товариществ Симферополя в четверг останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"По информации "Крымэнерго", 27 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, под отключение попадают улицы Донская (34-54, 25-47А), Дорожная (68А-106, 51-103), Куйбышева (42-140/67, 67-141), Молодых Подпольщиков (70-96/118, 73-109), Общественная (44-82, 33-85), Стрелковая (28-38, 23-41), Чонгарская (34-64, 49-79), Кечкеметская (46, 51-67), Герцена (2/13), Гоголя (72-88), Дзюбанова (12-39), Спера (17-33/35), Киевская (71/2, 71/12), Грибоедова (5), Шмидта (12-14а), пр. Победы (5-13), Мелитопольская (1-112), Джанкойская (2/8-82а, 1/10-79/31), Линейная (4-6), переулки Мелитопольский (1-4), Стрелковый (1-26), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6), Шмидта (2-8).
Кроме того, не будет электроэнергии в садовых товариществах микрорайона "Каменка": "Благовещенск", "Овен", "Здоровье", "Радуга", "Огонек", "Темп", "Нерудник", "Водник", "Авиатор", "Бодрость", "Локомотивец", "Металлист", "Звездочка", "Станция техобслуживания", "Муромец", "Мечта", "Овен", "Радуга".