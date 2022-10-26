https://crimea.ria.ru/20221026/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-bez-sveta-ostanutsya-desyatki-ulits-1125095400.html

Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц

Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц

Более 20 улиц и 18 садовых товариществ Симферополя в четверг останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T20:07

2022-10-26T20:07

2022-10-26T20:07

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и 18 садовых товариществ Симферополя в четверг останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."По информации "Крымэнерго", 27 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.Кроме того, не будет электроэнергии в садовых товариществах микрорайона "Каменка": "Благовещенск", "Овен", "Здоровье", "Радуга", "Огонек", "Темп", "Нерудник", "Водник", "Авиатор", "Бодрость", "Локомотивец", "Металлист", "Звездочка", "Станция техобслуживания", "Муромец", "Мечта", "Овен", "Радуга".

https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-40-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125068586.html

симферополь

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симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество