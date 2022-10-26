https://crimea.ria.ru/20221026/kak-otreagirovali-v-oon-na-ugrozu-primeneniya-kievom-gryaznoy-bomby-1125090044.html

Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы"

Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы"

Западные страны отнеслись предсказуемо критически к данным РФ о возможном применении Украиной "грязной бомбы", но есть надежда, что вовремя раскрытая и публично РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T11:12

2022-10-26T11:12

2022-10-26T11:12

украина

оон

в мире

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/24/1115592416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0518d1b4f43914906f33b663232ae739.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Западные страны отнеслись предсказуемо критически к данным РФ о возможном применении Украиной "грязной бомбы", но есть надежда, что вовремя раскрытая и публично озвученная информация о данной угрозе сорвет эти планы Киева. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытого заседания Совета Безопасности организации.По словам дипломата, в ходе заседания СБ российская сторона вновь проинформировала о планах Киева применить "грязную бомбу" и напомнила о безответственных заявлениях и действиях киевского режима, для которого провокация с использованием "грязной бомбы" позволила бы не допустить ослабления западной помощи Украине, а в идеале – добиться прямого военного столкновения НАТО с Россией на Украине.По его словам, наиболее адекватный тезис, который услышали представители России, был следующим: "разве может Украина задумывать что-то, что приведет к радиоактивному заражению своей собственной территории?".В ответ дипломаты РФ призвали коллег не надеяться, что киевский режим руководствуется здравым смыслом или заботой о собственных гражданах. Если бы это было так, он не стал бы регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, создавая прямой риск ядерной катастрофы и радиоактивного заражения не только своей территории, но и значительной части Европы.Представители западных стран в ходе заседания заявили, что предупреждения России об украинских провокациях часто не сбываются. В ответ российская сторона призвала посмотреть на эту ситуацию "под другим углом"."Возможно, они потому и не сбываются, что мы о них вовремя предупреждаем и срываем украинские планы. Будем рады, если так произойдет и на этот раз с "грязной бомбой", - пояснил дипломат.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную бомбу", обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия."Грязная бомба" – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.

https://crimea.ria.ru/20221025/reshitsya-li-kiev-na-provokatsiyu-s-gryaznoy-yadernoy-bomboy--ekspert-1125071480.html

https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, оон, в мире, российская федерация (россия, рф)