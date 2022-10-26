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Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Западные страны отнеслись предсказуемо критически к данным РФ о возможном применении Украиной "грязной бомбы", но есть надежда, что вовремя раскрытая и публично РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:12
2022-10-26T11:12
2022-10-26T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Западные страны отнеслись предсказуемо критически к данным РФ о возможном применении Украиной "грязной бомбы", но есть надежда, что вовремя раскрытая и публично озвученная информация о данной угрозе сорвет эти планы Киева. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытого заседания Совета Безопасности организации.По словам дипломата, в ходе заседания СБ российская сторона вновь проинформировала о планах Киева применить "грязную бомбу" и напомнила о безответственных заявлениях и действиях киевского режима, для которого провокация с использованием "грязной бомбы" позволила бы не допустить ослабления западной помощи Украине, а в идеале – добиться прямого военного столкновения НАТО с Россией на Украине.По его словам, наиболее адекватный тезис, который услышали представители России, был следующим: "разве может Украина задумывать что-то, что приведет к радиоактивному заражению своей собственной территории?".В ответ дипломаты РФ призвали коллег не надеяться, что киевский режим руководствуется здравым смыслом или заботой о собственных гражданах. Если бы это было так, он не стал бы регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, создавая прямой риск ядерной катастрофы и радиоактивного заражения не только своей территории, но и значительной части Европы.Представители западных стран в ходе заседания заявили, что предупреждения России об украинских провокациях часто не сбываются. В ответ российская сторона призвала посмотреть на эту ситуацию "под другим углом"."Возможно, они потому и не сбываются, что мы о них вовремя предупреждаем и срываем украинские планы. Будем рады, если так произойдет и на этот раз с "грязной бомбой", - пояснил дипломат.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную бомбу", обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия."Грязная бомба" – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
https://crimea.ria.ru/20221025/reshitsya-li-kiev-na-provokatsiyu-s-gryaznoy-yadernoy-bomboy--ekspert-1125071480.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, оон, в мире, российская федерация (россия, рф)
Как отреагировали в ООН на угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Полянский рассказал об итогах заседания СБ ООН по угрозе применения Киевом "грязной бомбы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Западные страны отнеслись предсказуемо критически к данным РФ о возможном применении Украиной "грязной бомбы", но есть надежда, что вовремя раскрытая и публично озвученная информация о данной угрозе сорвет эти планы Киева. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытого заседания Совета Безопасности организации.
По словам дипломата, в ходе заседания СБ российская сторона вновь проинформировала о планах Киева применить "грязную бомбу" и напомнила о безответственных заявлениях и действиях киевского режима, для которого провокация с использованием "грязной бомбы" позволила бы не допустить ослабления западной помощи Украине, а в идеале – добиться прямого военного столкновения НАТО с Россией на Украине.
"Западные коллеги к нашим данным отнеслись предсказуемо критически. Для них все, что мы произносим и утверждаем – "российская пропаганда", все, что говорит Киев – истина в последней инстанции. К этому мы здесь уже привыкли", - написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, наиболее адекватный тезис, который услышали представители России, был следующим: "разве может Украина задумывать что-то, что приведет к радиоактивному заражению своей собственной территории?".
В ответ дипломаты РФ призвали коллег не надеяться, что киевский режим руководствуется здравым смыслом или заботой о собственных гражданах. Если бы это было так, он не стал бы регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, создавая прямой риск ядерной катастрофы и радиоактивного заражения не только своей территории, но и значительной части Европы.
"Главная задача режима Зеленского – удержаться у власти и избежать военного поражения от России. Для этого ему нужна неослабевающая западная поддержка, а еще лучше – прямое военное вмешательство НАТО. Масштабная трагедия или якобы использование Россией ядерного оружия - прекрасный метод решить эти задачи", - пояснил Полянский.
Представители западных стран в ходе заседания заявили, что предупреждения России об украинских провокациях часто не сбываются. В ответ российская сторона призвала посмотреть на эту ситуацию "под другим углом".
"Возможно, они потому и не сбываются, что мы о них вовремя предупреждаем и срываем украинские планы. Будем рады, если так произойдет и на этот раз с "грязной бомбой", - пояснил дипломат.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную бомбу", обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.
"Грязная бомба" – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.