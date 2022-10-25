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Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут
Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут
Если все же случится взрыв на Каховской ГЭС, что активно обсуждают в эти дни, как это отразится на Запорожской АЭС, которая нуждается в воде Каховского... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T19:11
2022-10-25T19:11
заэс (запорожская атомная электростанция)
украина
мнения
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Если все же случится взрыв на Каховской ГЭС, что активно обсуждают в эти дни, как это отразится на Запорожской АЭС, которая нуждается в воде Каховского водохранилища?Наталья ДремоваДоцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского государственного университета Юрий Браславский сообщил, что для атомной станции в том состоянии, в котором она сейчас находится, опасности нет.В январе, когда отношения с Украиной еще не находились в "горячей фазе", преподаватель курса стратегических коммуникаций Колумбийского университета (США) Саймон Синек опубликовал исследование о том, что столкновение Украины и России может закончиться… утоплением "Незалежной".Он описал удары по стратегическим объектам, в числе которых были плотины ГЭС. Начать, считал он, разумно с Киевской. Мощные массы воды, вырвавшись на волю, спровоцируют ЧП на гидросооружениях ниже по течению. А там Каневское, Кременчугское водохранилища, Днепровская ГЭС…Вот такой "эффект домино".Из всего каскада гидросооружений Днепра Киевское водохранилище может претендовать на звание самого-самого сразу в нескольких номинациях.Оно первое по течению Днепра. Лидер по изношенности: аварийность дамбы оценивается в 93-95%. Не так давно в ее состояние внесли свой вклад… сами украинские военные. В марте они частично разрушили гидротехническое сооружение, чтобы помешать форсировать реку российским частям.Уже 10 лет водохранилище носит неформальное звание "опаснейшего в мире". Так назвал "Киевское море" руководитель независимой международной группы ученых по прогнозированию последствий катастроф Василий Кредо. Кстати, он и описал сценарий при разрушении плотины: 4-метровая волна накроет Оболонь, Троещину, Подол, Русановку. За 15 минут! В украинской столице погибнет не менее 100 тысяч человек, подтоплены будут десятки городов, сел и поселков.Но главный ущерб нанесет даже не вода. В водохранилище со времен аварии на Чернобыльской АЭС накопились сотни тысяч кубометров радиоактивного ила. Весь он будет разнесен по огромной территории.Однако официальная позиция украинских властей иная: плотина достаточно прочная, чтобы прожить еще не одно десятилетие.С одной оговоркой: если ее не трогать.
https://crimea.ria.ru/20221016/kiev-izmenil-plan-zakhvata-zaes--rogov-1124916610.html
https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html
https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), украина, мнения
Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут

Как отразится на Запорожской АЭС возможный взрыв Каховской дамбы

19:11 25.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Если все же случится взрыв на Каховской ГЭС, что активно обсуждают в эти дни, как это отразится на Запорожской АЭС, которая нуждается в воде Каховского водохранилища?
Наталья Дремова
Доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского государственного университета Юрий Браславский сообщил, что для атомной станции в том состоянии, в котором она сейчас находится, опасности нет.
"Вода из Каховского водохранилища используется для охлаждения турбин, — пояснил он. – А они сейчас не работают, так как остановлены энергоблоки ЗАЭС. Но без водохранилища работа атомной станции станет в принципе невозможна. Источник охлаждения – неотъемлемая часть цикла. Если что-то случится с гидроузлом, возобновить работу ЗАЭС сможет не раньше, чем в водохранилище появится достаточное количество воды".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 17:57
Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов
В январе, когда отношения с Украиной еще не находились в "горячей фазе", преподаватель курса стратегических коммуникаций Колумбийского университета (США) Саймон Синек опубликовал исследование о том, что столкновение Украины и России может закончиться… утоплением "Незалежной".
Он описал удары по стратегическим объектам, в числе которых были плотины ГЭС. Начать, считал он, разумно с Киевской. Мощные массы воды, вырвавшись на волю, спровоцируют ЧП на гидросооружениях ниже по течению. А там Каневское, Кременчугское водохранилища, Днепровская ГЭС…
Вот такой "эффект домино".
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 19:03
Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС
Из всего каскада гидросооружений Днепра Киевское водохранилище может претендовать на звание самого-самого сразу в нескольких номинациях.
Оно первое по течению Днепра. Лидер по изношенности: аварийность дамбы оценивается в 93-95%. Не так давно в ее состояние внесли свой вклад… сами украинские военные. В марте они частично разрушили гидротехническое сооружение, чтобы помешать форсировать реку российским частям.
Уже 10 лет водохранилище носит неформальное звание "опаснейшего в мире". Так назвал "Киевское море" руководитель независимой международной группы ученых по прогнозированию последствий катастроф Василий Кредо. Кстати, он и описал сценарий при разрушении плотины: 4-метровая волна накроет Оболонь, Троещину, Подол, Русановку. За 15 минут! В украинской столице погибнет не менее 100 тысяч человек, подтоплены будут десятки городов, сел и поселков.
Но главный ущерб нанесет даже не вода. В водохранилище со времен аварии на Чернобыльской АЭС накопились сотни тысяч кубометров радиоактивного ила. Весь он будет разнесен по огромной территории.
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 18:38
Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона
Однако официальная позиция украинских властей иная: плотина достаточно прочная, чтобы прожить еще не одно десятилетие.
С одной оговоркой: если ее не трогать.
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)УкраинаМнения
 
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