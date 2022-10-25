https://crimea.ria.ru/20221025/zaporozhskaya-aes-chto-budet-esli-dambu-vzorvut-1125058711.html

Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут

Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут

Если все же случится взрыв на Каховской ГЭС, что активно обсуждают в эти дни, как это отразится на Запорожской АЭС, которая нуждается в воде Каховского... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T19:11

2022-10-25T19:11

2022-10-25T19:11

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

мнения

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Если все же случится взрыв на Каховской ГЭС, что активно обсуждают в эти дни, как это отразится на Запорожской АЭС, которая нуждается в воде Каховского водохранилища?Наталья ДремоваДоцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского государственного университета Юрий Браславский сообщил, что для атомной станции в том состоянии, в котором она сейчас находится, опасности нет.В январе, когда отношения с Украиной еще не находились в "горячей фазе", преподаватель курса стратегических коммуникаций Колумбийского университета (США) Саймон Синек опубликовал исследование о том, что столкновение Украины и России может закончиться… утоплением "Незалежной".Он описал удары по стратегическим объектам, в числе которых были плотины ГЭС. Начать, считал он, разумно с Киевской. Мощные массы воды, вырвавшись на волю, спровоцируют ЧП на гидросооружениях ниже по течению. А там Каневское, Кременчугское водохранилища, Днепровская ГЭС…Вот такой "эффект домино".Из всего каскада гидросооружений Днепра Киевское водохранилище может претендовать на звание самого-самого сразу в нескольких номинациях.Оно первое по течению Днепра. Лидер по изношенности: аварийность дамбы оценивается в 93-95%. Не так давно в ее состояние внесли свой вклад… сами украинские военные. В марте они частично разрушили гидротехническое сооружение, чтобы помешать форсировать реку российским частям.Уже 10 лет водохранилище носит неформальное звание "опаснейшего в мире". Так назвал "Киевское море" руководитель независимой международной группы ученых по прогнозированию последствий катастроф Василий Кредо. Кстати, он и описал сценарий при разрушении плотины: 4-метровая волна накроет Оболонь, Троещину, Подол, Русановку. За 15 минут! В украинской столице погибнет не менее 100 тысяч человек, подтоплены будут десятки городов, сел и поселков.Но главный ущерб нанесет даже не вода. В водохранилище со времен аварии на Чернобыльской АЭС накопились сотни тысяч кубометров радиоактивного ила. Весь он будет разнесен по огромной территории.Однако официальная позиция украинских властей иная: плотина достаточно прочная, чтобы прожить еще не одно десятилетие.С одной оговоркой: если ее не трогать.

https://crimea.ria.ru/20221016/kiev-izmenil-plan-zakhvata-zaes--rogov-1124916610.html

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), украина, мнения