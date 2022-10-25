https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-20-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-elektrichestva--adresa-1125067915.html

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса

Более 20 улиц и девять садовых товариществ Симферополя на день останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T14:08

2022-10-25T14:08

2022-10-25T14:08

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и девять садовых товариществ Симферополя на день останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."По информации предприятия "Крымэнерго", 26 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится сообщении.Кроме того, света не будет в микрорайоне "Каменка": садовых товариществах "Благовещенск", "Овен", "Здоровье", "Радуга", "Огонек", "Темп", "Нерудник", "Водник", "Радуга".

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда