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Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса
Более 20 улиц и девять садовых товариществ Симферополя на день останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T14:08
2022-10-25T14:08
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и девять садовых товариществ Симферополя на день останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."По информации предприятия "Крымэнерго", 26 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится сообщении.Кроме того, света не будет в микрорайоне "Каменка": садовых товариществах "Благовещенск", "Овен", "Здоровье", "Радуга", "Огонек", "Темп", "Нерудник", "Водник", "Радуга".
симферополь
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без электричества – адреса

Более 20 улиц и девять садовых товариществ Симферополя на день останутся без света

14:08 25.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц и девять садовых товариществ Симферополя на день останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"По информации предприятия "Крымэнерго", 26 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится сообщении.
Так, под отключение попадают улицы Донская (34-54, 25-47А), Дорожная (68А-106, 51-103), Куйбышева (42-140/67, 67-141), Молодых Подпольщиков (70-96/118, 73-109), Общественная (44-82, 33-85), Стрелковая (28-38, 23-41), Чонгарская (34-64, 49-79), Кечкеметская (46, 51-67), Мелитопольская (4-112, 1-99), Джанкойская (2/8-82а, 1/10-79/31), Линейная (4-6), 1-й Конной Армии (48-76, 19а, 25а) Аянская (42-70), Дружбы (81-93), Красных Зорь (33-40), Сенная (1-27), Табачная (11-28), переулки Мелитопольский (1-4), Стрелковый (1-26), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6).
Кроме того, света не будет в микрорайоне "Каменка": садовых товариществах "Благовещенск", "Овен", "Здоровье", "Радуга", "Огонек", "Темп", "Нерудник", "Водник", "Радуга".
 
СимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяГородская среда
 
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