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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Почти 19 тысяч человек перевезены в общей сложности после запуска Керченской паромной с 9 октября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T11:55
2022-10-24T11:55
керченская паромная переправа
крым в истории: секреты, факты, фото
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Почти 19 тысяч человек перевезены в общей сложности после запуска Керченской паромной с 9 октября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ."По состоянию на 07:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 18 951 пассажиров и 8 778 единиц транспортных средств, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится в сообщении.На линии работают шесть паромов, они выполнили 244 рейса.Метеорологи сообщают об ухудшении погоды. Но на данный момент паромы работают в штатном режиме.Сейчас в районе Керченской переправы видимость хорошая, высота волн 30-80 см, местами дождь, температура воздуха +14… +16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221023/na-perepravu-kerch-taman-vyshel-shestoy-parom--mintrans-1125046161.html
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керченская паромная переправа, крым в истории: секреты, факты, фото, транспорт
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация с трафиком и погодой

11:55 24.10.2022
 
© РИА Новости КрымПогрузка парома на Керченской переправе
Погрузка парома на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Почти 19 тысяч человек перевезены в общей сложности после запуска Керченской паромной с 9 октября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
"По состоянию на 07:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 18 951 пассажиров и 8 778 единиц транспортных средств, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится в сообщении.
На линии работают шесть паромов, они выполнили 244 рейса.
Метеорологи сообщают об ухудшении погоды. Но на данный момент паромы работают в штатном режиме.
"Погода предштормовая, но пока остается в диапазоне показателей, не препятствующих судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 7:00 утра 24 октября средняя скорость северо-западного ветра составляет 10,2 м/с, порывами до 14,3 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается усиление северо-западного ветра 12-15 м/с, который сохранится и днем", - говорится в сообщении.
Сейчас в районе Керченской переправы видимость хорошая, высота волн 30-80 см, местами дождь, температура воздуха +14… +16 градусов.
Порт Крым. Паромная переправа - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 14:43
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Керченская паромная переправаКрым в истории: секреты, факты, фотоТранспорт
 
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