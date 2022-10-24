https://crimea.ria.ru/20221024/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125053206.html

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Почти 19 тысяч человек перевезены в общей сложности после запуска Керченской паромной с 9 октября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T11:55

2022-10-24T11:55

2022-10-24T11:55

керченская паромная переправа

крым в истории: секреты, факты, фото

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Почти 19 тысяч человек перевезены в общей сложности после запуска Керченской паромной с 9 октября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ."По состоянию на 07:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 18 951 пассажиров и 8 778 единиц транспортных средств, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится в сообщении.На линии работают шесть паромов, они выполнили 244 рейса.Метеорологи сообщают об ухудшении погоды. Но на данный момент паромы работают в штатном режиме.Сейчас в районе Керченской переправы видимость хорошая, высота волн 30-80 см, местами дождь, температура воздуха +14… +16 градусов.

https://crimea.ria.ru/20221023/na-perepravu-kerch-taman-vyshel-shestoy-parom--mintrans-1125046161.html

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2022

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керченская паромная переправа, крым в истории: секреты, факты, фото, транспорт