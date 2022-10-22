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У мужчин больше шансов стать шеф-поваром в Крыму - эксперты - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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У мужчин больше шансов стать шеф-поваром в Крыму - эксперты
У мужчин больше шансов стать шеф-поваром в Крыму - эксперты - РИА Новости Крым, 22.10.2022
У мужчин больше шансов стать шеф-поваром в Крыму - эксперты
80% студентов кулинарных колледжей не имеют проблем с трудоустройством после окончания обучения, при этом чаще всего в профессии остаются мужчины. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T19:53
2022-10-22T18:33
радио "спутник в крыму"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. 80% студентов кулинарных колледжей не имеют проблем с трудоустройством после окончания обучения, при этом чаще всего в профессии остаются мужчины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастера производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Елена Капшук-Габова и Татьяна Величко."Профессия сейчас востребованная, ее выбирают и юноши и девушки - примерно поровну. При этом чаще всего юноши настроены работать в общепите - в большинстве случаев, закончив обучение и отслужив в армии, выпускники занимают очень престижные позиции шефов и су-шефов. Девушки часто обучаются для того, чтобы вкусно готовить дома или же, чтобы печь торты и пироги на заказ. Однако в целом после обучения трудоустраиваются по профессии около 80% студентов", - рассказывает Капшук-Габова.По мнению ее коллеги, "мужская" статистика оправдана: дело в том, что профессия повара - очень тяжелый труд, требующий большой выносливости. Кроме того, сейчас очень много инновационного оборудования и технологий приготовления пищи. Будущий повар должен быть универсалом во всем, а еще успевать следить за трендами и генерировать творческие идеи. И все же среди представительниц слабого пола тоже много талантливых поваров:"Каким-то определенным навыкам научиться может каждый, но в первую очередь, это талант. Классным поваром нужно родиться. И конечно, в любой профессии залог успеха - любить свое дело", - убеждена Величко.
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общество, крым
У мужчин больше шансов стать шеф-поваром в Крыму - эксперты

Как в Крыму готовят поваров, и есть ли для них работа

19:53 22.10.2022
 
© Фото: pixabay.comПовар
Повар
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. 80% студентов кулинарных колледжей не имеют проблем с трудоустройством после окончания обучения, при этом чаще всего в профессии остаются мужчины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастера производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Елена Капшук-Габова и Татьяна Величко.
"Профессия сейчас востребованная, ее выбирают и юноши и девушки - примерно поровну. При этом чаще всего юноши настроены работать в общепите - в большинстве случаев, закончив обучение и отслужив в армии, выпускники занимают очень престижные позиции шефов и су-шефов. Девушки часто обучаются для того, чтобы вкусно готовить дома или же, чтобы печь торты и пироги на заказ. Однако в целом после обучения трудоустраиваются по профессии около 80% студентов", - рассказывает Капшук-Габова.
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По мнению ее коллеги, "мужская" статистика оправдана: дело в том, что профессия повара - очень тяжелый труд, требующий большой выносливости. Кроме того, сейчас очень много инновационного оборудования и технологий приготовления пищи. Будущий повар должен быть универсалом во всем, а еще успевать следить за трендами и генерировать творческие идеи. И все же среди представительниц слабого пола тоже много талантливых поваров:
"Каким-то определенным навыкам научиться может каждый, но в первую очередь, это талант. Классным поваром нужно родиться. И конечно, в любой профессии залог успеха - любить свое дело", - убеждена Величко.
 
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