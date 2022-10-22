https://crimea.ria.ru/20221022/lechenie-ozhogov-i-travm-kislorodom-layfkhak-rossiyskikh-uchenykh-1125036289.html

Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых

Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых

Ученые Сеченовского университета Минздрава России разработали новый способ лечения ожогов и травм с помощью кислорода. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T19:34

2022-10-22T19:34

2022-10-22T19:34

российская федерация (россия, рф)

здравоохранение в россии

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ученые Сеченовского университета Минздрава России разработали новый способ лечения ожогов и травм с помощью кислорода. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ."В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Минздрава России разработали отечественный вариант генератора синглетного кислорода. С его помощью лечение пациентов станет более эффективным", - говорится в сообщении.По словам специалистов, состав синглетного кислорода схож с обычным, однако первый оказывает уникальное воздействие на человеческий организм. В частности, при его вдыхании у пациента стимулируется выработка собственных антиоксидантов. К тому же компактный прибор позволит применять его не только в медучреждениях, но и в полевых условиях.Сейчас прибор проходит технические и биомедицинские испытания, и в ближайшем будущем ученые планируют широко применять его в науке и медицине.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-rossii-sozdadut-otechestvennye-spinalnye-sistemy-dlya-detey-1124915647.html

https://crimea.ria.ru/20220702/snyat-spazm-za-neskolko-minut-v-rf-izobreli-gadzhet-protiv-boli-v-myshtsakh-1123727073.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, наука и технологии