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Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых
Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых
Ученые Сеченовского университета Минздрава России разработали новый способ лечения ожогов и травм с помощью кислорода. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T19:34
2022-10-22T19:34
российская федерация (россия, рф)
здравоохранение в россии
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ученые Сеченовского университета Минздрава России разработали новый способ лечения ожогов и травм с помощью кислорода. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ."В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Минздрава России разработали отечественный вариант генератора синглетного кислорода. С его помощью лечение пациентов станет более эффективным", - говорится в сообщении.По словам специалистов, состав синглетного кислорода схож с обычным, однако первый оказывает уникальное воздействие на человеческий организм. В частности, при его вдыхании у пациента стимулируется выработка собственных антиоксидантов. К тому же компактный прибор позволит применять его не только в медучреждениях, но и в полевых условиях.Сейчас прибор проходит технические и биомедицинские испытания, и в ближайшем будущем ученые планируют широко применять его в науке и медицине.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-rossii-sozdadut-otechestvennye-spinalnye-sistemy-dlya-detey-1124915647.html
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российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, наука и технологии
Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых

Российские ученые разработали способ лечения ожогов и травм кислородом

19:34 22.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКислородный баллон
Кислородный баллон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ученые Сеченовского университета Минздрава России разработали новый способ лечения ожогов и травм с помощью кислорода. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Минздрава России разработали отечественный вариант генератора синглетного кислорода. С его помощью лечение пациентов станет более эффективным", - говорится в сообщении.
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По словам специалистов, состав синглетного кислорода схож с обычным, однако первый оказывает уникальное воздействие на человеческий организм. В частности, при его вдыхании у пациента стимулируется выработка собственных антиоксидантов. К тому же компактный прибор позволит применять его не только в медучреждениях, но и в полевых условиях.
"Выявлено положительное действие синглетного кислорода при различных заболеваниях и травмах. Например, нами показано, что синглетно-кислородная терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжелых ожогов, что подтверждено после использования на пациентах с термическими травмами", — цитирует Минздрав заведующего лабораторией, доктора биологических наук Андрея Мартусевича.
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