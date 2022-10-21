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Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
Путешествия по России на поездах дальнего следования для школьников четырех новых регионов РФ стали вдвое дешевле. О новых льготах сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T10:26
2022-10-21T10:26
закон и право
новые регионы россии
общество
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Путешествия по России на поездах дальнего следования для школьников четырех новых регионов РФ стали вдвое дешевле. О новых льготах сообщили в Минтрансе РФ.Воспользоваться льготой дети ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут уже сейчас.Отмечается, что льготы действительны при проезде в поездах дальнего следования всех категорий."Скидка действует в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования", – добавили в ведомстве.Путин поручил провести диспансеризацию детей в новых регионах России &gt;&gt;Уточняется, что в двухэтажных поездах цена билета для детей от 10 до 17 лет будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.Скидку можно получить, предоставив данные из документа, удостоверяющего личность либо свидетельства о рождении. При посадке в поезда по льготным билетам необходимо предъявить справку из школы об очной форме обучения.
https://crimea.ria.ru/20221008/pochemu-nekotorye-deti-bezhentsy-iz-novykh-regionov-ostayutsya-bez-pomoschi-rf-1124751230.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон и право, новые регионы россии, общество, транспорт
Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах

Для школьников четырех новых регионов России проезд на поездах стал вдвое дешевле

10:26 21.10.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Путешествия по России на поездах дальнего следования для школьников четырех новых регионов РФ стали вдвое дешевле. О новых льготах сообщили в Минтрансе РФ.
Воспользоваться льготой дети ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут уже сейчас.
"Во время учебного года – с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря – школьники, проходящие обучение по очной форме, смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 50%", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.
Отмечается, что льготы действительны при проезде в поездах дальнего следования всех категорий.
"Скидка действует в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования", – добавили в ведомстве.
Путин поручил провести диспансеризацию детей в новых регионах России >>
Уточняется, что в двухэтажных поездах цена билета для детей от 10 до 17 лет будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.
Скидку можно получить, предоставив данные из документа, удостоверяющего личность либо свидетельства о рождении. При посадке в поезда по льготным билетам необходимо предъявить справку из школы об очной форме обучения.
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