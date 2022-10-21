https://crimea.ria.ru/20221021/shkolniki-novykh-regionov-rf-poluchili-50-skidku-na-proezd-v-poezdakh--1125015299.html

Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах

Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах

Путешествия по России на поездах дальнего следования для школьников четырех новых регионов РФ стали вдвое дешевле. О новых льготах сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T10:26

2022-10-21T10:26

2022-10-21T10:26

закон и право

новые регионы россии

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Путешествия по России на поездах дальнего следования для школьников четырех новых регионов РФ стали вдвое дешевле. О новых льготах сообщили в Минтрансе РФ.Воспользоваться льготой дети ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут уже сейчас.Отмечается, что льготы действительны при проезде в поездах дальнего следования всех категорий."Скидка действует в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования", – добавили в ведомстве.Путин поручил провести диспансеризацию детей в новых регионах России >>Уточняется, что в двухэтажных поездах цена билета для детей от 10 до 17 лет будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.Скидку можно получить, предоставив данные из документа, удостоверяющего личность либо свидетельства о рождении. При посадке в поезда по льготным билетам необходимо предъявить справку из школы об очной форме обучения.

https://crimea.ria.ru/20221008/pochemu-nekotorye-deti-bezhentsy-iz-novykh-regionov-ostayutsya-bez-pomoschi-rf-1124751230.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новые регионы россии, общество, транспорт