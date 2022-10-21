Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Минобороны: российские военные сорвали очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
13:56 21.10.2022 (обновлено: 14:19 21.10.2022)
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России остановили попытку наступления украинских войск в ЛНР и ДНР, десятки украинских военных уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР и Торское ДНР. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.
Как сообщалось, накануне в Донбассе украинские военные предприняли попытку форсировать реку Жеребец, однако военнослужащие ВС РФ ее сорвали. Противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек.