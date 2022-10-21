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Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Вооруженные силы России остановили попытку наступления украинских войск в ЛНР и ДНР, десятки украинских военных уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T13:56
2022-10-21T14:19
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России остановили попытку наступления украинских войск в ЛНР и ДНР, десятки украинских военных уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.Как сообщалось, накануне в Донбассе украинские военные предприняли попытку форсировать реку Жеребец, однако военнослужащие ВС РФ ее сорвали. Противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек.
https://crimea.ria.ru/20221020/chekhiya-stala-masterskoy-remonta-tyazheloy-voennoy-tekhniki-vsu--smi-1124998536.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Минобороны: российские военные сорвали очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

13:56 21.10.2022 (обновлено: 14:19 21.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России остановили попытку наступления украинских войск в ЛНР и ДНР, десятки украинских военных уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР и Торское ДНР. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.
Как сообщалось, накануне в Донбассе украинские военные предприняли попытку форсировать реку Жеребец, однако военнослужащие ВС РФ ее сорвали. Противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек.
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