https://crimea.ria.ru/20221021/rossiyskie-voennye-sorvali-novuyu-popytku-vsu-formirovat-reku-zherebets-1125021918.html

Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Вооруженные силы России остановили попытку наступления украинских войск в ЛНР и ДНР, десятки украинских военных уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T13:56

2022-10-21T13:56

2022-10-21T14:19

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России остановили попытку наступления украинских войск в ЛНР и ДНР, десятки украинских военных уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.Как сообщалось, накануне в Донбассе украинские военные предприняли попытку форсировать реку Жеребец, однако военнослужащие ВС РФ ее сорвали. Противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек.

https://crimea.ria.ru/20221020/chekhiya-stala-masterskoy-remonta-tyazheloy-voennoy-tekhniki-vsu--smi-1124998536.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф