https://crimea.ria.ru/20221020/sud-pragi-opravdal-rossiyanina-franchetti-1125005604.html

Суд Праги оправдал россиянина Франчетти

Суд Праги оправдал россиянина Франчетти - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Суд Праги оправдал россиянина Франчетти

Городской суд Праги, рассмотрев 20 октября дело задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, снял с него все обвинения, его должны отпустить РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T18:31

2022-10-20T18:31

2022-10-20T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Городской суд Праги, рассмотрев 20 октября дело задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, снял с него все обвинения, его должны отпустить сегодня. Об этом со ссылкой на адвоката Ленку Шрамкову пишет РИА Новости."Горсуд Праги снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу", – сказала Шрамкова.По ее словам, прокурор уже подал протест на решение пражского суда, который будет рассмотрен в Верховном суде Праги.Киев обвинял Франчетти в создании ОПГ в 2014 году, во время событий "Крымской весны". Россиянина задержали по украинскому ордеру в Чехии, в аэропорту Праги, в сентябре 2021 года.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре в Чехии по украинскому ордеру был задержан гражданин России Александр Франчетти. Мужчина был активным участником "Крымской весны" и членом самообороны Севастополя. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина завершает процедуры по передаче россиянина украинскому правосудию и в дальнейшем он будет, возможно, привлечен к ответственности за "участие в оккупации Крыма". В июне верховный суд Чехии принял решение об отказе в передаче Украине Франчетти.

https://crimea.ria.ru/20220624/chekhiya-otkazyvaetsya-otdavat-krymskogo-opolchentsa-franchetti-ukraine-1123640112.html

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