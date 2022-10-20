https://crimea.ria.ru/20221020/sgladit-sezonnost-putin-poruchil-stimulirovat-stroitelstvo-gostinits-1125007058.html

Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц

Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для поддержания строительства объектов туристической инфраструктуры в РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T19:56

2022-10-20T19:56

2022-10-20T19:56

туризм

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для поддержания строительства объектов туристической инфраструктуры в стране. Соответствующее поручение вошло в перечень данных российским лидером по итогам Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости."Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки строительства объектов туристической инфраструктуры", – говорится в поручении.В числе таких упоминаются возможность отсрочки по уплате процентов по кредитам, возмещение капитальных затрат, стимулирование строительства гостиниц и "сглаживание сезонности посещения туристами крупных курортов".Согласно документу, доклад правительство должно подготовить до 15 ноября 2023 года.Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта для эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути. А также расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных судов и увеличить расходы на развитие санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе.20 октября Владимир Путин своим указом упразднил Ростуризм.

https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html

https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-budut-stroit-bystrovozvodimye-modulnye-oteli-1123958567.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)