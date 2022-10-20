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Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для поддержания строительства объектов туристической инфраструктуры в РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T19:56
2022-10-20T19:56
2022-10-20T19:56
туризм
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для поддержания строительства объектов туристической инфраструктуры в стране. Соответствующее поручение вошло в перечень данных российским лидером по итогам Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости."Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки строительства объектов туристической инфраструктуры", – говорится в поручении.В числе таких упоминаются возможность отсрочки по уплате процентов по кредитам, возмещение капитальных затрат, стимулирование строительства гостиниц и "сглаживание сезонности посещения туристами крупных курортов".Согласно документу, доклад правительство должно подготовить до 15 ноября 2023 года.Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта для эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути. А также расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных судов и увеличить расходы на развитие санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе.20 октября Владимир Путин своим указом упразднил Ростуризм.
https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html
https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-budut-stroit-bystrovozvodimye-modulnye-oteli-1123958567.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)
Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
Путин поручил разработать дополнительные механизмы по поддержке туристической отрасли
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для поддержания строительства объектов туристической инфраструктуры в стране. Соответствующее поручение вошло в перечень данных российским лидером по итогам Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.
"Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки строительства объектов туристической инфраструктуры", – говорится в поручении.
В числе таких упоминаются возможность отсрочки по уплате процентов по кредитам, возмещение капитальных затрат, стимулирование строительства гостиниц и "сглаживание сезонности посещения туристами крупных курортов".
Согласно документу, доклад правительство должно подготовить до 15 ноября 2023 года.
Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта для эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути. А также расширить парк самолетов единой дальневосточной авиакомпании за счет покупки отечественных воздушных судов и увеличить расходы на развитие санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе.
20 октября Владимир Путин своим указом упразднил
Ростуризм.