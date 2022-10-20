https://crimea.ria.ru/20221020/na-kubani-za-dolgi-arestovan-amerikanskiy-samolet-1124992585.html

На Кубани за долги арестован американский самолет

На Кубани за долги арестован американский самолет - РИА Новости Крым, 20.10.2022

На Кубани за долги арестован американский самолет

В Динском районе Краснодарского края за долг в 6,6 млн рублей судебные приставы арестовали легкий американский самолет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T20:01

2022-10-20T20:01

2022-10-20T20:01

кубань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Динском районе Краснодарского края за долг в 6,6 млн рублей судебные приставы арестовали легкий американский самолет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.За воздушное судно Piper РА-34-220Т Seneca III производства США владелец задолжал 6,6 млн рублей, из них – 3,5 млн рублей неоплаченные налоги.Приставы уже составили акт описи и ареста, а сам самолет оставлен на ответственное хранение представителю организации-должника. По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества – около 40 млн рублей. Согласно законодательству, если долг не будет оперативно погашен, самолет отправят на принудительную реализацию.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, общество