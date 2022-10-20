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На Кубани за долги арестован американский самолет - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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На Кубани за долги арестован американский самолет
На Кубани за долги арестован американский самолет - РИА Новости Крым, 20.10.2022
На Кубани за долги арестован американский самолет
В Динском районе Краснодарского края за долг в 6,6 млн рублей судебные приставы арестовали легкий американский самолет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Динском районе Краснодарского края за долг в 6,6 млн рублей судебные приставы арестовали легкий американский самолет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.За воздушное судно Piper РА-34-220Т Seneca III производства США владелец задолжал 6,6 млн рублей, из них – 3,5 млн рублей неоплаченные налоги.Приставы уже составили акт описи и ареста, а сам самолет оставлен на ответственное хранение представителю организации-должника. По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества – около 40 млн рублей. Согласно законодательству, если долг не будет оперативно погашен, самолет отправят на принудительную реализацию.
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кубань, общество
На Кубани за долги арестован американский самолет

В Краснодарском крае за долги арестовали американский самолет

20:01 20.10.2022
 
© Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краюАрестованный на Кубани американский самолет Piper РА-34-220Т Seneca III
Арестованный на Кубани американский самолет Piper РА-34-220Т Seneca III
© Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Динском районе Краснодарского края за долг в 6,6 млн рублей судебные приставы арестовали легкий американский самолет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.
За воздушное судно Piper РА-34-220Т Seneca III производства США владелец задолжал 6,6 млн рублей, из них – 3,5 млн рублей неоплаченные налоги.
"Компания занималась выполнением дорожных работ. Организации-должнику принадлежит несколько транспортных средств, в том числе небольшой самолет для деловых поездок. Было установлено, что транспортное средство находится на одном из аэродромов в Динском районе", – уточнили в ведомстве.
Приставы уже составили акт описи и ареста, а сам самолет оставлен на ответственное хранение представителю организации-должника. По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества – около 40 млн рублей. Согласно законодательству, если долг не будет оперативно погашен, самолет отправят на принудительную реализацию.
 
КубаньОбщество
 
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