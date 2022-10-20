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Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт
Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт
По телефонному номеру можно установить не только имя и фамилию владельца, но даже его внешность. О том, какие данные могут узнать мошенники, зная ваш номер,... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T20:57
2022-10-20T20:57
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. По телефонному номеру можно установить не только имя и фамилию владельца, но даже его внешность. О том, какие данные могут узнать мошенники, зная ваш номер, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, пишет "Вечерняя Москва".По словам Вакулина, зная номер, мошенник может узнать ваши имя и отчество, а также первую букву фамилии в мобильном приложении любого банка, в разделе денежных переводов. Фамилию можно узнать, если хозяин номера пользуется платежной системой "ВКонтаке".Полностью защититься невозможно, заявляет эксперт. Однако риски снизить можно, хоть и весьма неоднозначным способом. Для этого нужно закрыть банковские счета и удались страницы в социальных сетях.Ранее Викулин оценил опасность WhatsApp.
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общество, совет эксперта
Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт

Что можно узнать о человеке по телефонному номеру и как защитить свои данные

20:57 20.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. По телефонному номеру можно установить не только имя и фамилию владельца, но даже его внешность. О том, какие данные могут узнать мошенники, зная ваш номер, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, пишет "Вечерняя Москва".
По словам Вакулина, зная номер, мошенник может узнать ваши имя и отчество, а также первую букву фамилии в мобильном приложении любого банка, в разделе денежных переводов. Фамилию можно узнать, если хозяин номера пользуется платежной системой "ВКонтаке".
Кроме того, по номеру можно найти человека в мессенджерах или даже в социальных сетях, где люди выкладывают свои фотографии - так мошенники вычисляют внешность потенциальной жертвы. Кроме того, код номера выдаст ваш регион проживания, а если вы когда-либо размещали в сети электронные резюме со своим номером, тогда аферисты могут узнать еще и данные о вашей сфере деятельности и другую информацию.
Полностью защититься невозможно, заявляет эксперт. Однако риски снизить можно, хоть и весьма неоднозначным способом. Для этого нужно закрыть банковские счета и удались страницы в социальных сетях.
Ранее Викулин оценил опасность WhatsApp.
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