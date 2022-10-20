https://crimea.ria.ru/20221020/kakie-dannye-mozhno-uznat-po-telefonnomu-nomeru---ekspert-1125004588.html

Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт

Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт

По телефонному номеру можно установить не только имя и фамилию владельца, но даже его внешность. О том, какие данные могут узнать мошенники, зная ваш номер,... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T20:57

2022-10-20T20:57

2022-10-20T20:57

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. По телефонному номеру можно установить не только имя и фамилию владельца, но даже его внешность. О том, какие данные могут узнать мошенники, зная ваш номер, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, пишет "Вечерняя Москва".По словам Вакулина, зная номер, мошенник может узнать ваши имя и отчество, а также первую букву фамилии в мобильном приложении любого банка, в разделе денежных переводов. Фамилию можно узнать, если хозяин номера пользуется платежной системой "ВКонтаке".Полностью защититься невозможно, заявляет эксперт. Однако риски снизить можно, хоть и весьма неоднозначным способом. Для этого нужно закрыть банковские счета и удались страницы в социальных сетях.Ранее Викулин оценил опасность WhatsApp.

https://crimea.ria.ru/20220501/v-rossii-izmenyatsya-pravila-zaschity-informatsii-s-2025-goda-1123112906.html

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2022

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общество, совет эксперта