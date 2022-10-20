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Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео
Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники беспилотниками российских Воздушно-десантных войск. Видео опубликовано в... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T11:19
2022-10-20T11:19
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники беспилотниками российских Воздушно-десантных войск. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.На видео зафиксировано уничтожение дронами буксируемой гаубицы "Мста-Б", радиолокационных комплексов, танка и автомобильной техники подразделений ВСУ.Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов, отметили в МО РФ.
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ с помощью беспилотников

11:19 20.10.2022
 
© Скриншот с видео Минобороны РФБеспилотники Воздушно-десантных войск уничтожили технику ВСУ
Беспилотники Воздушно-десантных войск уничтожили технику ВСУ
© Скриншот с видео Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники беспилотниками российских Воздушно-десантных войск. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
На видео зафиксировано уничтожение дронами буксируемой гаубицы "Мста-Б", радиолокационных комплексов, танка и автомобильной техники подразделений ВСУ.
Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов, отметили в МО РФ.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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