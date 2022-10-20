https://crimea.ria.ru/20221020/kak-rossiyskie-drony-unichtozhayut-voennuyu-tekhniku-vsu---video-1124992173.html

Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео

Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники беспилотниками российских Воздушно-десантных войск. Видео опубликовано в... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T11:19

2022-10-20T11:19

2022-10-20T11:19

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники беспилотниками российских Воздушно-десантных войск. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.На видео зафиксировано уничтожение дронами буксируемой гаубицы "Мста-Б", радиолокационных комплексов, танка и автомобильной техники подразделений ВСУ.Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов, отметили в МО РФ.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф