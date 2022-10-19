https://crimea.ria.ru/20221019/v-kremle-vyskazalis-o-vozmozhnosti-zakrytiya-granits-rf-1124982427.html
В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ
В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ
Закрытие границ РФ в связи с введением военного положения в четырех новых российских регионах не планируется. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T15:48
2022-10-19T15:48
2022-10-19T15:48
дмитрий песков
российская федерация (россия, рф)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Закрытие границ РФ в связи с введением военного положения в четырех новых российских регионах не планируется. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил о введении с 20 октября военного положения в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Также своим указом глава государства ввел в приграничных регионах России – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях – средний уровень реагирования.Согласно указу президента, главы субъектов получают дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.
https://crimea.ria.ru/20221019/putin-vvel-v-krymu-i-prigranichnykh-regionakh-sredniy-uroven-reagirovaniya-1124979638.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), военное положение в новых регионах россии
В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ
Песков прокомментировал возможность закрытия границ РФ