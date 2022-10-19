https://crimea.ria.ru/20221019/v-kremle-vyskazalis-o-vozmozhnosti-zakrytiya-granits-rf-1124982427.html

В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ

В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2022

В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ

Закрытие границ РФ в связи с введением военного положения в четырех новых российских регионах не планируется. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T15:48

2022-10-19T15:48

2022-10-19T15:48

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

военное положение в новых регионах россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/55/1118305522_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a653b2d0c175cb4953884187371c1ef1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Закрытие границ РФ в связи с введением военного положения в четырех новых российских регионах не планируется. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил о введении с 20 октября военного положения в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Также своим указом глава государства ввел в приграничных регионах России – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях – средний уровень реагирования.Согласно указу президента, главы субъектов получают дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.

https://crimea.ria.ru/20221019/putin-vvel-v-krymu-i-prigranichnykh-regionakh-sredniy-uroven-reagirovaniya-1124979638.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), военное положение в новых регионах россии