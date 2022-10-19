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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ - РИА Новости Крым, 19.10.2022
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ
Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:08
2022-10-19T14:08
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает РИА Новости.В частности, тревога объявлена в Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Ровненской и Черновицкой областях, сообщают власти перечисленных регионов в Telegram-каналах. Аналогичные объявления в среду сделали власти Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной киевскому режиму Запорожской областей.Вооруженные силы России начиная с 10 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории.
https://crimea.ria.ru/20221019/nazvany-poteri-vsu-pri-popytke-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124976612.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины

14:08 19.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыставка военной техники в Санкт-Петербурге
Выставка военной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает РИА Новости.

"Воздушная тревога - уже по всей Украине", - говорится в сообщении.

В частности, тревога объявлена в Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Ровненской и Черновицкой областях, сообщают власти перечисленных регионов в Telegram-каналах. Аналогичные объявления в среду сделали власти Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной киевскому режиму Запорожской областей.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:05
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
Вооруженные силы России начиная с 10 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории.
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