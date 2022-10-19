https://crimea.ria.ru/20221019/na-vsey-territorii-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga---smi-1124976858.html

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ - РИА Новости Крым, 19.10.2022

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - СМИ

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:08

2022-10-19T14:08

2022-10-19T14:08

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает РИА Новости.В частности, тревога объявлена в Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Ровненской и Черновицкой областях, сообщают власти перечисленных регионов в Telegram-каналах. Аналогичные объявления в среду сделали власти Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной киевскому режиму Запорожской областей.Вооруженные силы России начиная с 10 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории.

https://crimea.ria.ru/20221019/nazvany-poteri-vsu-pri-popytke-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124976612.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине