https://crimea.ria.ru/20221018/zachem-banku-rossii-ogranichivat-ipoteku-pod-001-ot-zastroyschika--mnenie-1124941000.html

Зачем Банку России ограничивать ипотеку под 0,01% от застройщика – мнение

Зачем Банку России ограничивать ипотеку под 0,01% от застройщика – мнение - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Зачем Банку России ограничивать ипотеку под 0,01% от застройщика – мнение

Центробанку необходимо использовать мягкое регулирование в вопросе выдачи льготных кредитов застройщиками под минимальные ставки. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T07:45

2022-10-18T07:45

2022-10-18T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Центробанку необходимо использовать мягкое регулирование в вопросе выдачи льготных кредитов застройщиками под минимальные ставки. Такое мнение выразил председатель Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишет "Парламентская газета".Согласно представленному ЦБ докладу, застройщики завышают стоимость недвижимости, предоставляя кредиты под минимальные ставки в размере 0,01%. Регулятор заявил о намерении "купировать риски". При этом в Госдуме хоть и согласились, что девелоперы вводят покупателей в заблуждение подобными маркетинговыми ходами, но не увидели серьезных опасностей.По мнению депутата, при минимальной процентной ставке покупатель заплатит более высокую цену за жилье, а при оформлении ипотеки через банк – заплатит больше процентов. При этом итоговая стоимость жилья (стоимость + проценты) будет примерно одинаковой.В свою очередь регулятор указывает на риски для покупателей, связанные с приобретением недвижимости по необоснованно высокой стоимости. В случае если придется продавать такую квартиру, ее владелец может потерять не только первый взнос, но и полученных денег может не хватить на закрытие кредита, отмечают в Центробанке. Еще один повод для беспокойства – риск, что продавцы начнут необоснованно взвинчивать цены на жилье, которое будет приобретаться под льготную ипотеку.В качестве инструмента регулирования ЦБ рассматривает введение дополнительных антирисковых (макропруденциальных, - ред.) надбавок. Иными словами, банки обяжут увеличить резервы по субсидируемой застройщиками ипотеке с очень низкими ставками. На практике кредитным организациям придется формировать резерв из собственной прибыли. Предполагается, что такая перспектива снизит желание банков кредитовать рискованную ипотеку.По мнению Аксакова, вовсе необязательно "махать косой, запугивая участников рынка", Банку России нужно действовать более аккуратно и отдав предпочтение мягкому регулированию.Ранее в Госдуме объяснили, как наиболее выгодно использовать кредитные каникулы.

https://crimea.ria.ru/20221017/pravitelstvo-rf-prodlevaet-deystvie-semeynoy-ipoteki-do-iyulya-2024-goda-1124930331.html

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экономика, общество, мнения