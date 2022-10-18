https://crimea.ria.ru/20221018/kogda-v-melitopole-stanet-teplo-v-kvartirakh--vlasti-1124957633.html

Когда в Мелитополе станет тепло в квартирах – власти

Когда в Мелитополе станет тепло в квартирах – власти - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Когда в Мелитополе станет тепло в квартирах – власти

Тепло поступит в квартиры мелитопольцев в конце октября. Об этом со ссылкой на заявление замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Олега Рябчука... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T14:31

2022-10-18T14:31

2022-10-18T14:31

мелитополь

новые регионы россии

общество

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Тепло поступит в квартиры мелитопольцев в конце октября. Об этом со ссылкой на заявление замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Олега Рябчука пишет РИА Новости.Уточняется, что сейчас на финальной стадии находится подготовка газотранспортной системы Запорожской области. Газопровод готов к работе, ведутся пусконаладочные работы.В социальные объекты Симферополя тепло начало поступать в понедельник 17 октября, к среде обещали подключить к отоплению многоквартирные дома. В Ялте также начали отапливать школы, садики, больницы. В жилой фонд отопление пока не подается из-за достаточно высокой температуры воздуха.

https://crimea.ria.ru/20221006/v-zaporozhe-nachali-remont-avtodorogi-berdyansk--melitopol-1124739262.html

мелитополь

новые регионы россии

запорожская область

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мелитополь, новые регионы россии, общество, запорожская область