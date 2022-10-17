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В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ
Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали на территории Херсонской и Запорожской областей 90 пособников ВСУ и националистических батальонов. Об этом со... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T09:49
2022-10-17T09:49
украина
специальная военная операция рф на украине
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали на территории Херсонской и Запорожской областей 90 пособников ВСУ и националистических батальонов. Об этом со ссылкой на офицера одного из подразделений ведомства сообщает РИА Новости.Кроме того, правоохранители обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Изъяты переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые гранатометы и более 190 выстрелов к ним, а также свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.Ранее в Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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украина, специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ

Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников ВСУ

09:49 17.10.2022
 
© Fotolia/ chatsimoНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото
© Fotolia/ chatsimo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали на территории Херсонской и Запорожской областей 90 пособников ВСУ и националистических батальонов. Об этом со ссылкой на офицера одного из подразделений ведомства сообщает РИА Новости.
"За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", - проинформировал росгвардеец.
Кроме того, правоохранители обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Изъяты переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые гранатометы и более 190 выстрелов к ним, а также свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.
Ранее в Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных.
УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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