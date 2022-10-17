https://crimea.ria.ru/20221017/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhany-90-posobnikov-vsu-1124918944.html

В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ

Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали на территории Херсонской и Запорожской областей 90 пособников ВСУ и националистических батальонов. Об этом со... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T09:49

2022-10-17T09:49

2022-10-17T09:49

украина

специальная военная операция рф на украине

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали на территории Херсонской и Запорожской областей 90 пособников ВСУ и националистических батальонов. Об этом со ссылкой на офицера одного из подразделений ведомства сообщает РИА Новости.Кроме того, правоохранители обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Изъяты переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые гранатометы и более 190 выстрелов к ним, а также свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.Ранее в Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), всу (вооруженные силы украины)